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Испытания российской вакцины от COVID-19 вышли на завершающую стадию

Новости. Общество
21:05, 10 Июля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщили в Минобороны, первая группа добровольцев будет выписана из медучреждения после сдачи контрольных анализов.

Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля, пишет ТАСС.

"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса", – сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны, "15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины".

"В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент №2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", – подчеркнули в министерстве.

Первая группа добровольцев будет выписана из военного медицинского учреждения после сдачи контрольных анализов.

В МО РФ также добавили, что все добровольцы чувствует себя хорошо, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

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