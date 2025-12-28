Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

Финансовые трудности на 60% повышают риск смерти.

К такому выводу пришли американские ученые из Mayo Clinic Proceedings, проанализировав с помощью искусственного интеллекта показатели ЭКГ более 280 тысяч пациентов. Об этом 28 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Vice.

Исследование провели на пациентах старше 18 лет, которые с 2018 по 2023 год обращались за помощью в клинику. Респонденты заполняли анкету с вопросами по 9 факторам: стресс, физическая активность, социальные связи, нестабильность жилищных условий, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание и образование.

С помощью ИИ ученые проанализировали данные ЭКГ пациентов. Технология оценивала износ сердечной системы: чем она выше, тем выше риск заболеваний и смерти.

Сильнее всего на темпы «старения» сердца влияет финансовые трудности. Среди пациентов, которые в течение двух лет испытывали затруднения с финансами, риск смерти был повышен на 60% даже в том случае, если пациенты следуют медицинским рекомендациям. По степени влияния на скорость износа сердца второе место заняло отсутствие продовольственной безопасности.

