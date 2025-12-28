РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Новости

Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

07:41

Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

07:20

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

07:00

Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

06:41

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

22:01

Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

21:01

Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

20:11

«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10
Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти
Сегодня 07:20 Общество
Поделиться

Финансовые трудности на 60% повышают риск смерти.

фото: © Александр Река/ ТАСС

К такому выводу пришли американские ученые из Mayo Clinic Proceedings, проанализировав с помощью искусственного интеллекта показатели ЭКГ более 280 тысяч пациентов. Об этом 28 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Vice.

Исследование провели на пациентах старше 18 лет, которые с 2018 по 2023 год обращались за помощью в клинику. Респонденты заполняли анкету с вопросами по 9 факторам: стресс, физическая активность, социальные связи, нестабильность жилищных условий, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание и образование.

С помощью ИИ ученые проанализировали данные ЭКГ пациентов. Технология оценивала износ сердечной системы: чем она выше, тем выше риск заболеваний и смерти.

Сильнее всего на темпы «старения» сердца влияет финансовые трудности. Среди пациентов, которые в течение двух лет испытывали затруднения с финансами, риск смерти был повышен на 60% даже в том случае, если пациенты следуют медицинским рекомендациям. По степени влияния на скорость износа сердца второе место заняло отсутствие продовольственной безопасности.

Ранее врач перечислил три признака проблем с сердцем.

Обсудить (0) в ленту
Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки
Скидка 3% первым десяти покупателям квартир в жилом доме «ПаркЛайн»
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение