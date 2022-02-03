Исследование показало, автомобили какой марки очень редко бывают «не битыми и не крашеными»

Самыми аварийными машинами на вторичном рынке признаны автомобили бренда BMW.

Как сообщает Carsweek.ru, к такому выводу пришли аналитики статистической компании carVertical.

Практически половина из моделей этого концерна, точнее 47,8%, машин, представленных на вторичном рынке, хотя бы раз попадали в ДТП.

По данным аналитиков компании, общая сумма ущерба после аварий с участием иномарок BMW в прошлом году превысила отметки в 3,2 млн евро.

Для сравнения аналитики приводят иномарки бренда Fiat — они были участниками аварий всего в 29,5% случаев.