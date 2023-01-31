Исследование показало, что надо есть, чтобы не заболеть раком

Около 54% всех случаев рака кишечника можно предотвратить, просто изменив образ жизни и диету.

Об этом рассказала «Медик Форум» врач-диетолог Василиса Пономарева.

«Как правило, наша диета должна быть растительной и богатой клетчаткой, с ограничением красного и переработанного мяса, поскольку они связаны с развитием рака кишечника. Исследования доказали, что пищевые компоненты, такие как клетчатка, витамин D, фолиевая кислота, кальций, омега-3-жирные кислоты и антиоксиданты, играют защитную роль. Эти компоненты предотвращают развитие рака в значительном количестве несколькими способами», — пояснила Пономарева.

По ее словам, эти питательные вещества могут помочь снизить уровень воспаления, которое является известным фактором риска развития рака. Кроме того, они также могут повысить иммунитет и снизить риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая ожирение и диабет 2 типа — потенциальных предшественников рака кишечника.