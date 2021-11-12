Исследование показало, как изменилась стоимость «новогоднего набора»

Эксперты выяснили, как подорожал минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году.

«Новогодний набор», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении — почти до 5 тысяч рублей, выяснили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка). Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

«Продажи новогодней атрибутики в ноябре 2021 года выросли в целом на 80-90% по отношению к тому же периоду прошлого года. Стоимость „новогоднего набора“ (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году) увеличилась на 19% и составила 4935 рублей. В него вошли искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку, гирлянды, мишура, шампанское, мандарины», — подсчитали авторы исследования.

Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% до 3196 рублей, гирлянд — на 4% до 485 рублей, набора елочных шаров — на 33% до 392 рублей, новогодней звезды — на 19% до 178 рублей, мишуры — на 7% до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8% до 465 рублей, мандаринов — на 7% до 113 рублей.

Выросли и продажи каждого товара в составе набора: искусственная ель — на 110%, гирлянды — на 115%, набор елочных шаров — на 66%, новогодняя звезда — на 112%, мишура — на 151%, бутылка шампанского — на 6%, мандарины — на 92%.

«В этом году зафиксирован всплеск интереса россиян к покупке новогодней атрибутики. Полагаем, что это связано с тем, что и продавцы, и покупатели адаптировались к изменившимся условиям торговли, значительная часть которой ушла в онлайн. Так количество покупок товаров из „новогоднего набора“ в интернете выросло в три раза», — прокомментировал вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Александр Белокопытов.

Кроме того, на рост продаж повлиял и эффект низкой базы ноября 2020 года, пояснил он. «В прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега потребители не активно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. В этом году погода более холодная, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах», — заключил представитель Сбербанка.