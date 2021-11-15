Исследование показало, на каких предприятиях Карелии самые скупые начальники

Рекрутинговое агентство HeadHunter изучило рынок труда в Карелии и выяснило, в каких отраслях работодатели чаще дарят сотрудникам и их детям подарки на Новый год.

Больше всего шансов получить подарок от начальства у тех, кто работает в розничной торговле. В этой отрасли такая традиция есть на 30% предприятий. На втором месте по готовности радовать детей сотрудников новогодними сюрпризами — работодатели из строительной сферы, на третьем — из сферы производства товаров народного потребления.

Самые скупые работодатели в финансовом секторе и таких сферах как производство продуктов питания и промышленного оборудования, сельское хозяйство и медицина.

В этих отраслях только 1–2% организаций дарит подарки детям сотрудников.