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Исследование показало, на каких предприятиях Карелии самые скупые начальники

Новости. Общество
13:01, 23 Декабря 2021
фото: © galantus.dn.ua

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Рекрутинговое агентство HeadHunter изучило рынок труда в Карелии и выяснило, в каких отраслях работодатели чаще дарят сотрудникам и их детям подарки на Новый год.

Больше всего шансов получить подарок от начальства у тех, кто работает в розничной торговле. В этой отрасли такая традиция есть на 30% предприятий. На втором месте по готовности радовать детей сотрудников новогодними сюрпризами — работодатели из строительной сферы, на третьем — из сферы производства товаров народного потребления.

Самые скупые работодатели в финансовом секторе и таких сферах как производство продуктов питания и промышленного оборудования, сельское хозяйство и медицина.

В этих отраслях только 1–2% организаций дарит подарки детям сотрудников.

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Комментарии

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Амператор
2021-12-23 13:26:52
"рекрутинговое агентсво" - по-русски сами не знаете что это за г.....?
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