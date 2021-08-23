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Исследование показало, представители каких профессий в Карелии чаще ищут работу «по знакомству»

Новости. Общество
15:30, 26 Августа 2021
фото: © freepik

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Каждый второй житель Карелии ищет работу с помощью друзей, родственников и знакомых.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter среди жителей республики.

«Так, 51% опрошенных искали работу офлайн, а именно через знакомых, родственников или друзей. Каждый третий в области, наоборот, уходит в онлайн-поиск и пользуется различными сайтами по поиску работы. К услугам кадровых агентств прибегают 1%, а через службы занятости пробуют найти работу еще 1% опрошенных», — говорится в материалах исследования.

Работу через знакомых предпочитают искать специалисты в сферах добычи сырья, строительства и производства. Трудоустроится с помощью онлайн-сервисов чаще пытаются представители ресторанно-гостиничного бизнеса, рабочие, специалисты из сферы администрирования, транспортники и логисты.

Кроме того, жители Карелии указали другие варианты поиска работы, которые им помогали трудоустроиться: информация на досках объявлений, реклама в сети магазинов, баннерная реклама, группы в соцсетях, объявления в газетах и службы трудоустройства в вузах.

Мужчины-соискатели пользуются job-порталами чаще женщин, а те предпочитают обращаться за рекомендациями в поиске работы к родственникам и друзьям.

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