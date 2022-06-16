Исследование показало уровень жизни населения Карелии в сравнении с другими регионами России

Среднедушевой доход жителей Карелии в полтора раз превышает стоимость фиксированного набора товаров услуг.
Это позволило Карелии занять 37 место в рейтинге уровня жизни населения регионов страны, составленного агентством РИА Новости.
В ходе исследования учитывалось соотношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 12 месяцев и медианных среднедушевых доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже).
Дополнительным показателем стала доля населения, живущего за чертой бедности. В Карелии доходы ниже прожиточного минимума имеет 14,6% жителей.
В среднем по России среднедушевые доходы населения превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 1,6 раза, а за чертой бедности живет 11% россиян.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание