Исследование развеяло миф о том, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Центральный банк России по итогам опроса составил среднестатистический портрет жертвы мошенников.

Как сообщает Lenta. ru, им оказался мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, что опровергает расхожее мнение о пенсионерах, как об основной группе риска.

Другими чертами такого клиента стали проживание в городе, средний доход и среднее образование, активное использование банковских онлайн-сервисов.

Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин. При этом 75 процентов случаев приходится на городских жителей и 25 процентов — на сельских.

Жертвы от 25 до 44 лет составили максимальную долю случаев — 37,4 процента. На втором месте (29 процентов) оказались клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а на третьем — люди старше 65 лет. 48 процентов из тех, кто стал жертвой мошенников, имеют среднее образование, 28,9 процента — высшее и 23,1 процента — общее. Подавляющее большинство жертв (76,6 процента) работают или учатся, и лишь 7,3 процента находятся на пенсии.

В целом лишь 3,5 процента респондентов потеряли деньги в результате действий банковских мошенников. 31,8 процента смогли предотвратить хищение, 58,2 процента вообще не сталкивались с подобными проблемами.