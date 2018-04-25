Исследование: Свобода слова в России и Турции за последние 30 лет опустилась до беспрецедентных уровней

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный рейтинг свободы слова.

В нынешней редакции говорится о том, что свобода слова в России и Турции за последние три десятилетия опустилась до беспрецедентных уровней, "и это тем более тревожит из-за влияния, которые эти две страны оказывают на окружающий регион", сообщает "Новая газета".

Россия третий год подряд занимает 148-е место в рейтинге, но только, как отметили в организации, из-за общего снижения свободы прессы во всем мире. Показатель отрицательных факторов в России снова поднялся, так как в последние годы он неуклонно растет. В настоящее время в стране задержали столько журналистов и блогеров, сколько не задерживали после падения СССР, отметили авторы исследования.

Ведущие СМИ "в значительной степени контролируются олигархами, "лояльными к Кремлю", растет давление на независимые СМИ и журналистов-расследователей, отмечается в докладе.

"В ответ на увеличение числа протестов и в преддверии президентских выборов 2018 года российские власти ужесточили контроль над интернетом, запугали мессенджеры и усилили на законодательном уровне давление на поисковые системы и способы обхода блокировок. Климат безнаказанности благоприятствует новым нападениям на журналистов, а угрозы, поступающие в адрес независимых редакций вызывают все большие опасения. Чечня и Крым оказались практически полностью зачищены от всех тех, кто позволяет себе критические высказывания. При этом все это не мешает Москве заявлять о себе на международной сцене как об альтернативной модели в области информации", — говорится в докладе "Репортеров без границ".