Исследователь из Карелии встала на защиту литературного эпоса "Калевала"

Научный сотрудник Национального музея Карелии Татьяна Бердашева выступила с жесткой рецензией на вышедшую в Санкт-Петербурге книгу братьев Бакулиных "Сампо. Руны Похьёлы".

Как призналась сама Бердашева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", ее очень просили не комментировать это издание, но она не простила бы себе "попустительства в этом деле", поскольку считает его слишком "важным для нашей литературы и культуры в целом".

"Позиционирование издания как первый карельский народный эпос выглядит еще более странным, – отметила Татьяна Бердашева. – Авторы соединили разрозненные мотивы, зафиксированные и опубликованные учеными в разные годы, выстроив повествование на свое усмотрение, изменяя сюжеты, фантазируя. Где, в какой народной руне можно встретить сюжет о герое с двойным именем Лемминкяйни, он же и Ёукахайни, являющимся братом-близнецом и одновременно мужем хозяйки Похъелы? У какого исследователя есть запись о том, что песни-руны имеют маркировку цветом: "Красная руна", "Оранжевая руна", "Желтая руна"? В повествовании достаточно авторских фантазий, тогда почему на обложке "народный эпос"?", - заявила Татьяна Бердашева.

Научного сотрудника Национального музея Карелии удивило и мнение авторов о том, что в Финляндии не считают карельский "самостоятельным языком".

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