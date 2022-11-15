Исследователи назвали самые дорогие города мира

Опубликован топ самых дорогих городов мира по данным исследования 2022 года.

Самым дорогим городом мира по версии компании Economist Intelligence Unit стал Нью-Йорк. Первенство с ним разделил Сингапур. Тель-Авив расположился на второй строчке. В прошлом году этот город взял пальму первенства. Третьим по дороговизне стал китайский Гонконг. Кроме того, в первую десятку вошли Лос-Анджелес (США), Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Сан-Франциско (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания) и Сидней (Австралия).

Москва и Петербург за последние годы сильно поднялись в рейтинге. В текущем году они разместились на 37 и 73 строчке соответственно. Всего исследователи проанализировали стоимость жизни в 172 городах по всему миру.