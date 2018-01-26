Исследователи рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день

Даже одна сигарета в день представляет смертельную опасность для человека.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале The BMJ, пишет РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что и умеренное курение может вызвать коронарную недостаточность и повышает риск возникновения инсульта. Они также предупреждают, что безопасного количества выкуренных сигарет быть не может — всего одна сигарета в день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Поэтому исследователи рекомендуют не снижать количество сигарет, а полностью отказаться от курения. Однако, отмечают они, уменьшение числа сигарет все же снижает риск возникновения рака.