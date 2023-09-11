Истец просил взыскать судебные расходы компании, которые стали оплатой его услуг

Суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований.

Лахденпохский районный суд рассмотрел иск гражданина о взыскании судебных расходов в связи с гражданским делом по заявлению микрокредитной компании (далее – МКК) – МКК просила выдать исполнительные листы на принудительное исполнение решения третейского суда.

Истец объяснил, что для судебной защиты нарушенного права организация заключила с ним договоры на оказание юридических услуг. Истец оказал компании юридические услуги. Платой за оказанные услуги стал отказ от возмещения судебных расходов, которые понесла МКК по гражданскому делу.

Таким образом, как считал истец, права микрокредитной компании по отношению к должникам в части компенсации судебных расходов по гражданскому делу перешли к нему.

Суд пришел к выводу о наличии спора по соглашению о встречном предоставлении, поскольку МКК не подтвердила передачу истцу права требования взыскания судебных расходов.

В итоге суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований, сообщили в пресс-службе Лахденпохского районного суда.