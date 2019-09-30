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Новости. Общество
13:30, 30 Сентября 2019
фото: Минприроды Карелии

"Исторически-сложившуюся" свалку ликвидировали в Карелии

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Несанкционированная свалка была ликвидирована вблизи поселка Сяпся, сообщили в Минприроды Карелии.

Объем "исторически-сложившейся" свалки достигал 10 тысяч м куб: на ней были твердые коммунальные отходы, строительный, крупногабаритный мусор.

Силами работников центрального лесничества свалку было невозможно ликвидировать. Поэтому региональное Минприроды Карелии при финансовой поддержке регионального бюджета организовало аукцион по уборке несанкционированной свалки.

Исполнителем по результатам аукциона было признано ООО "КарелСтройУправление", которое выполнило работы по ликвидации свалки за месяц.

В планах Минприроды Карелии в рамках территориальной схемы обращения с отходами к 2024 году ликвидировать и рекультивировать 55 несанкционированных свалок.

Три свалки в Беломорске, Питкяранте и Пудоже будут ликвидированы и рекультивированы в рамках Национального проекта "Экологи". На разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по ликвидации трех свалок в бюджете республики предусмотрено 25,6 млн рублей.


Минприроды Карелии


Минприроды Карелии

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Комментарии

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zanoza
2019-09-30 14:30:53
Вот ведь как живём, даже свалки у нас исторические :)
однозначно
2019-09-30 13:48:35
Зачем ?
кир
2019-09-30 13:38:48
Барин, зря ты так. Мы же опять мусор выбросим туда же. А куда ещё?
Гость
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