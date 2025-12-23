Исторический дом «Титаник» в Карелии демонтировали

В посёлке Ведлозеро Республики Карелия начался снос дома на улице Советской, известного среди местных жителей как «Титаник». Прощание с этим зданием для многих стало символическим завершением целой эпохи.
В паблике «В Контакте» «ВЕДЛОЗЕРО — ДЕРЕВНЯ МИРОВОГО МАСШТАБА» выложили информацию о снове исторического здания — «Титаника». Дома, ставшего свидетелем жизни нескольких поколений ведлозерцев, вероятно, прозванного в честь знаменитого британского парохода народе за свой характерный внешний вид и «непотопляемость».
— Исторический момент в Ведлозере. Снос стоического дома «Титаник» на Советской. Одно название чего стоит… Эпоха… Поколения… — пишет автор поста.
Кто-то также, однако, зовёт его «небоскребом». Версий несколько, но его стойкость и узнаваемый облик стали неотъемлемой частью жизни и памяти для многих людей. В комментариях местные жители сообщают, что дом во времена Советского Союза был образцово-показательным, а проживало в нём районное руководство.
Однако в более поздние времена, по сообщению одного из людей, он был пристанищем для множества молодых людей, нуждающихся в крыше над головой:
—…через этот дом столько семей прошло, что всех и не упомнишь. Это было временное жилье для молодых семей.
Теперь же само ветхое строение демонтировано, а память о нём останется в сердцах людей и на фотографиях.
