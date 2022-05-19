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Исторический «Дом Захаровых» удалят из центра Петрозаводска

Новости. Общество
11:07, 20 Мая 2022
фото: © monuments.karelia.ru

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Построенный в конце ХIХ века жилой дом семьи Захаровых будет перемещен с улицы Свердлова на территорию кварталов исторической застройки.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Захаровых (деревянный)», расположенный на улице Свердлова, 30 в Петрозаводске, будет перемещен на территорию кварталов исторической застройки карельской столицы. Об этом сообщил ЦУР региона в комментариях к посту в паблике «Живой Петрозаводск», где разгорелась дискуссия о судьбе исторической постройки. ЦУР заявил, что объект находится в частной собственности.

«В целях реализации проекта перемещения собственником объекта было обеспечено расселение здания, профинансирована разработка проекта его реставрации и перемещения на территорию Кварталов исторической застройки, а на выделенном для переноса объекта земельном участке по ул. Федосовой возведен фундамент», — говорится в сообщении.

В марте Минкульт страны одобрил идею перемещения Дома Захаровых. Сообщается, что основные работы начнутся осенью, сейчас собственник начал подготовительные мероприятия.

Дом жилой Захаровых был построен в конце ХIХ века. «Здание представляет интерес как образец жилого дома конца ХIХ века, обладающего характерными типологическими чертами рядовой застройки Петрозаводска и своеобразным архитектурным обликом», — говорится на сайте, посвященном описанию объектов историко-культурного наследия Карелии.

Напомним, ранее компания «Инвест-Сити» построила вблизи с историческим зданием многоэтажку, что вызвало городской скандал. По имеющейся информации, застройщики планировали организовать парковку на месте дома семьи Захаровых, для этого постройку следовало удалить с исторического места.

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