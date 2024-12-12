Исторический кадр: жители Медвежьегорского района опубликовали фото известного актера в перерыве между съемками «Любовь и голуби»

Фото опубликовали в местном паблике.

Фото с известным актером Сергеем Юрским в перерыве между съемками фильма «Любовь и голуби» опубликовали в паблике Медвежьегорск Online.

Снимок сделан в 1983 году. На фото видим, как к актеру подошла девочка и что-то спросила, указывая на книгу. Ее правая рука поднята наверх в процессе рассуждения. Сергей Юрский держит на коленях открытую книгу. Кадр сделан. судя по всему, неожиданно, потому что актер приоткрыл рот и его поза достаточно непринужденная.

Напомним, что актер сыграл в фильме «Любовь и голуби» роль дяди Мити, соседа Кузякиных. Сергей Юрский — актер театра и кино, режиссер, сценарист и писатель. Он любим миллионами телезрителей, которые запомнили его по фильмам «Золотой теленок», «Республика Шкид», «Ищите женщину», «Сломанная подкова».

Ранее мы писали о том, что неизвестные выломали плакат на месте съемок фильма «Любовь и голуби» в Карелии.