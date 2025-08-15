Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

В городе Лахденпохья выставлено на продажу уникальное паровозное депо конца XIX века.

Объект площадью 300 кв. м расположен на земельном участке в 2,5 тыс. кв. м рядом с железнодорожным вокзалом Яккимa. Депо предлагают купить за 32 млн рублей.

Продавец предлагает использовать под гостиницу, музей или ресторан. В объявлении указано, что здание ранее было признано объектом культурного наследия, но сейчас этот статус сняли. Однако в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии опровергли информацию о снятии статуса. Об этом сообщили наши коллеги из РБК.

Здание остается объектом культурного наследия регионального значения, и его статус может быть снят только в двух случаях: при полном разрушении или утрате исторической ценности. Новый владелец будет обязан сохранять исторический облик здания и проводить реставрацию только с привлечением лицензированных специалистов.

В Карелии уже есть примеры успешного преобразования исторических зданий — в Петрозаводске и Сортавале бывшие учреждения стали гостиницами и ресторанами с сохранением первоначального вида.

Напомним, ранее в Карелии выставили на торги летное поле.