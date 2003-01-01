Историческую ладью «Ахти» спустили на воду в Петрозаводске

Авторы проекта объяснили смысл названия судна, изготовленного по древним образцам.

В Петрозаводске на воду спустили новую историческую ладью «Ахти», изготовленную местными мастерами. Автором проекта выступил ремесленник Олег Демочкин, сообщили «Столице на Онего» в компании «КарелияСафари».

Длина ладьи, выполненной из карельской ели и сосны, достигает 10 метров. Своё название судно получило в честь героя карело-финского эпоса «Калевала», повелителя и покровителя водных просторов.

— Теперь вместе с ладьёй «Хийси» (дух леса) у нас два красивых судна, которые станут частью облика Онежского озера и набережной Петрозаводска. (…) Это часть возрождения древних традиций. Ведь тысячи лет люди ходили по нашим озёрам на деревянных ладьях. Они изображены на петроглифах, они были при Петре I, они всегда были частью карельской истории, — отметили авторы проекта.

Напомним, уже в следующую навигацию «Ахти» будет радовать петрозаводчан и готей города походами по Онежскому озеру.