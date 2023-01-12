Истории успеха. Группа компаний Технодар

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Группа компаний Технодар — ведущий отечественный производитель оборудования и программного обеспечения для контроля флота с полным циклом производства, полностью локализованным на территории Российской Федерации.

Компания на протяжении 15 лет производит и внедряет системы контроля и мониторинга транспорта, предлагая судовладельцам и судоходным компаниям эффективные и быстроокупаемые решения по оснащению речных и морских судов системами контроля расхода топлива и телеметрии.

«Технодар» — это инжиниринговый центр, включающий собственную линию производства контрольно-измерительного оборудования и IT-отдел, который занимается разработкой и модернизацией своего программного обеспечения. Работу компания выполняет «под ключ» — от оформления проекта до монтажа оборудования с последующим техническим и консультационным сопровождением.

С 2019 года Технодар активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Республики Карелия.

Важным аспектом развития экспортной деятельности в 2022 году стало получение компанией признания Регистра судоходства Республики Казахстан. Благодаря содействию ЦПЭ Республики Карелия компании удалось найти партнера в Казахстане, заключить экспортный контракт и реализовать проект на сумму более 160 тысяч долларов.

Осенью 2022 года при содействии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» компания Технодар приняла участие в международной выставке-форуме рыбной индустрии, морепродуктов и технологий SEAFOOD EXPO RUSSIA 2022. В выставке участвуют представители всех областей рыбной промышленности — от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Это рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры. В этом году на мероприятии отдельным направлением была выделена презентация оборудования для рыбопромышленной отрасли и судоходства. На выставке группа компаний Технодар провела деловые переговоры с конструкторскими бюро, рыбопромысловыми компаниями, презентовала новое контрольно-измерительное оборудование и решения по автоматизации судовых технологических процессов.

В этом году ГК Технодар традиционно стала участником регионального этапа конкурса «Экспортер года 2022», заняв почетное второе место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Кроме того, представители компании принимали участие в вебинарах по экспортной тематике, организованных ЦПЭ Республики Карелия. Компания является экспортером со стажем, поэтому не только сама обучается на образовательных мероприятиях ЦПЭ, но и делится своим опытом с другими карельскими экспортерами. Руководитель отдела развития ГК Технодар Елена Иванова является сертифицированным региональным тренером Школы экспорта РЭЦ, экспертом в области государственно-частного партнерства и экспортной деятельности. В ноябре Елена провела семинар Школы экспорта РЭЦ «Правовые аспекты экспорта».

«Для ГК Технодар передача практического опыта является одной из актуальных форм взаимодействия бизнеса и государства. Экспортный сектор экономики — важный источник развития компании, роста числа рабочих мест, повышения уровня заработной платы, сохранения и модернизации производственных мощностей, технических и IT- возможностей собственных предприятий», — поделилась Елена Иванова.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.