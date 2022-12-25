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Истории успеха. Инженерный центр «ЭФЭР»
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Истории успеха. Инженерный центр «ЭФЭР»

Новости. Общество
10:10, 26 Декабря 2022
фото: предоставлены ЦПЭ

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Центр поддержки экспорта рассказывает истории успеха карельских компаний

Инженерный центр «ЭФЭР» — один из ведущих российских производителей ствольной пожарной техники и роботизированных систем пожаротушения.

Предприятием выпускается более 200 наименований изделий пожарной техники. Практически все из них относятся к инновационным продуктам, впервые запускаемым на российском рынке. Выпускаемая продукция непрерывно совершенствуется как по техническим показателям, так и по качественным.

Инновационное предприятие уже более 35 лет обеспечивает пожарную безопасность промышленных объектов, космодромов и аэропортов как нашей страны, так и зарубежом.

В 2022 году, в новых внешнеэкономических условиях карельский Инженерный центр «ЭФЭР» продолжает работу. Предприятие получает крупные заказы и предлагает широкую линейку продукции.

«Мы продолжаем свою работу несмотря на санкции, получаем заказы и это нас радует. Оперативно реагируем на требования рынка, предлагаем свои решения. Наши изделия отличаются от зарубежных, но ничуть не хуже, а в некоторых моментах даже превосходят по уровню предложения наших европейских конкурентов», — комментирует Сергей Немчинов, генеральный директор инженерного центра «ЭФЭР».

Продукция центра «ЭФЭР» используется на социальных объектах, заводах, атомных станциях. В этом году работники завода собрали около 200 пожарных роботов. В планах компании — усовершенствование продукта и дальнейшее развитие производства.

При поддержке группы компаний АО «РЭЦ» в 2022 году Инженерный центр «ЭФЭР» принял участие в выставке KIOGE-2022 в Казахстане, в течение года активно участвовал в обучающих мероприятиях Центра поддержки экспорта: семинаре «Ближний восток и Северная Африка: возможности для российского бизнеса», вебинаре «Возможности международной онлайн торговли» и прочих.

При содействии Центра поддержки экспорта «ЭФЭР» принимает участие в ежегодных международных выставках гражданского судостроения «Нева».

По итогам регионального этапа 2022 всероссийского конкурса «Экспортер года», проводимого Центром поддержки экспорта Республики Карелия Инженерный центр «ЭФЭР» признан лучшим в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

При поддержке ЦПЭ в 2022 году компания «ЭФЭР» заключила 2 экспортных контракта на сумму более 77 тысяч долларов.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте https://export10.ru/или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.

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