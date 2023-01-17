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Истории успеха. Карельская гранитная компания

Новости. Общество
14:20, 23 Января 2023
фото: предоставлены Центром поддержки экспорта Республики Карелия

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Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Карельская гранитная компания была основана в 2019 как торговый дом.

В начале своего пути компания закупала сырье (гранитные блоки) и перерабатывала его на подрядных производствах.

За 4 года компания достигла значительных результатов, участвовала в реализации проектов по обустройству значимых объектов в России и за рубежом: «Красная площадь, Спасская башня» г. Москва, парк им Горького г. Москва, изделия для благоустройства парка «остров Фортов» г. Кронштадт, благоустройство «Театр Кукол г. Брест» Беларусь и другие.

Карельская гранитная компания построила собственный завод по переработке гранита и приобрела лицензию на добычу гранитов на севере республики, кроме того, компания является собственником месторождения уникального в мире абсолютно черного габбро-диабаза «Карелия блэк», серого и красного гранита.

«Одним из приоритетов компании, позволяющих достигать существенных результатов, является то, что продукция и производственные процессы на предприятии прошли сертификацию, соответствуют регламентам и правилам.
В компании внедрена система управления менеджментом качества ISO. Это сертификат, подтверждающий, что система производства организована таким образом, который позволяет управлять рисками в процессе.  Для получения сертификата, обязательно нужно разработать регламенты и алгоритмы, которые описывают детально каждый шаг производства изделия. Предприятию это дает сокращение издержек, возможность быстро и эффективно вводить в должность новых сотрудников, а заказчикам и партнерам гарантирует снижение рисков получения некачественной продукции», — рассказывает коммерческий директор компании Татьяна Зозуля.

В своей работе Карельская гранитная компания использует щадящий и экологичный метод добычи гранитов, с соблюдением принципов ESG, для этого на месторождении получена лицензия на добычу методом канатного пиления. На заводе смонтированы системы очистки, применяется метод сортировки отходов и их переработки. Карельская гранитная компания находится в процессе получения сертификата СЕ на продукцию. Маркировка СЕ (CE MARKING) указывает потребителю на то, что товар изготовлен из безопасного сырья, а производитель данного товара соблюдает требуемые нормы и прошел все необходимые проверки.

Руководство компании отмечает, что одним из факторов устойчивого развития является сотрудничество, начиная с 2020 года, с Центром поддержки экспорта Республики Карелия.

В 2022 году ООО «Карельская гранитная компания» воспользовалась такими услугами Центра, как получение аналитических отчетов, поиск иностранных покупателей в Казахстане, Армении, Узбекистане, Беларуси и Грузии, посещение образовательных семинаров и вебинаров.
При содействии ЦПЭ Республики Карелия КГК разместила свою продукцию на международной электронной торговой площадке Alibaba.com.

В 2022 году Карельская Гранитная Компания при финансовой поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»   принимала участие в отраслевых выставках, на выставке НЕКРОПОЛЬ-WORLD RUSSIA 2022 компания получила малую золотую медаль за уникальное оформление стенда. «Золотая Медаль» — это отличительный знак выставки, ее логотип размещают на продукции фирмы, как знак качества этой продукции.

Благодаря услугам полученным от Центра поддержки экспорта компания заключила контракты с партнерами из Казахстана и Беларуси.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.

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