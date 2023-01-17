Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Истории успеха. Лес ПТЗ

Новости. Общество
16:00, 06 Февраля 2023
фото: Фонд поддержки экспорта РК

Новости партнеров

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Компания «Лес ПТЗ» начала свою деятельность в 2013 году с производства обрезных пиломатериалов, ориентированного на экспорт в страны Ближнего Востока, в основном в Израиль и Иорданию. Затем расширила ассортимент продукции и стала производить строганные погонажные изделия: «вагонку» и «гладкую строжку».

Сегодня основной продукцией компании «Лес ПТЗ» является двутавровая деревянная балка стандарта H20 beams, которая используется при строительстве жилых домов и коммерческих зданий для возведения межэтажных перекрытий и кровли. Этот материал зарекомендовал себя в Северной Америке, теперь он набирает популярность среди строителей в Европе и России. Деревянные двутавровые балки применяются в качестве каркаса зданий, межэтажных перекрытий, выносных балконов, чердачных помещений, кровли, для организации «второго света» в загородных домах.

В структуре компании «Лес ПТЗ»  6 производственных участков, оснащенных современным оборудованием ведущих производителей. На каждом этапе осуществляется контроль качества, что позволяет компании производить лучшую продукцию в своем сегменте.

География экспортных поставок «Лес ПТЗ» включает в себя такие страны как Польша, Сербия, Израиль, Ливан.

«Лес ПТЗ» пользуется услугами Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»  с 2020 года. Это образовательные мероприятия: семинары, вебинары и мастер-классы.

Кроме того, при содействии регионального Центра поддержки экспорта компания получила такие услуги как поиск и подбор иностранного покупателя, а также услуги по сопровождению экспортного контракта: экспертиза контракта, расчет логистики.

«ООО „Лес ПТЗ“ участвовало в разных программах „Центра поддержки экспорта РК“. Мы получили доступ на крупнейшую B2B-площадку по продаже пиломатериалов „Fordaq“. Воспользовались услугой экспертизы наших экспортных контрактов. С помощью услуги „Поиск клиента“ заключили прямой договор на поставку нашей продукции с австрийской компанией.  Говоря про региональный Центр поддержки экспорта, хотел бы отметить желание помочь и добиться результата.», — комментирует директор компании Алексей Малеванный.

При поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» компания «Лес ПТЗ» в 2022 году заключила 2 экспортных контракта на сумму 1,4 млн долларов США.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
01.02.2023, 09:19
Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори
03.02.2023, 11:27
Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.