Истории успеха. Лес ПТЗ

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Компания «Лес ПТЗ» начала свою деятельность в 2013 году с производства обрезных пиломатериалов, ориентированного на экспорт в страны Ближнего Востока, в основном в Израиль и Иорданию. Затем расширила ассортимент продукции и стала производить строганные погонажные изделия: «вагонку» и «гладкую строжку».

Сегодня основной продукцией компании «Лес ПТЗ» является двутавровая деревянная балка стандарта H20 beams, которая используется при строительстве жилых домов и коммерческих зданий для возведения межэтажных перекрытий и кровли. Этот материал зарекомендовал себя в Северной Америке, теперь он набирает популярность среди строителей в Европе и России. Деревянные двутавровые балки применяются в качестве каркаса зданий, межэтажных перекрытий, выносных балконов, чердачных помещений, кровли, для организации «второго света» в загородных домах.

В структуре компании «Лес ПТЗ» 6 производственных участков, оснащенных современным оборудованием ведущих производителей. На каждом этапе осуществляется контроль качества, что позволяет компании производить лучшую продукцию в своем сегменте.

География экспортных поставок «Лес ПТЗ» включает в себя такие страны как Польша, Сербия, Израиль, Ливан.

«Лес ПТЗ» пользуется услугами Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» с 2020 года. Это образовательные мероприятия: семинары, вебинары и мастер-классы.

Кроме того, при содействии регионального Центра поддержки экспорта компания получила такие услуги как поиск и подбор иностранного покупателя, а также услуги по сопровождению экспортного контракта: экспертиза контракта, расчет логистики.

«ООО „Лес ПТЗ“ участвовало в разных программах „Центра поддержки экспорта РК“. Мы получили доступ на крупнейшую B2B-площадку по продаже пиломатериалов „Fordaq“. Воспользовались услугой экспертизы наших экспортных контрактов. С помощью услуги „Поиск клиента“ заключили прямой договор на поставку нашей продукции с австрийской компанией. Говоря про региональный Центр поддержки экспорта, хотел бы отметить желание помочь и добиться результата.», — комментирует директор компании Алексей Малеванный.

При поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» компания «Лес ПТЗ» в 2022 году заключила 2 экспортных контракта на сумму 1,4 млн долларов США.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.