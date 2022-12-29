Истории успеха. «РеаЛ РК»

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.
ООО «РеаЛ РК» — успешно развивающееся камнеобрабатывающее предприятие на Северо-Западе России. Компания с 2002 года производит ритуальную, строительную и декоративную продукцию из карельского габбро-диабаза и цветных гранитов, поставляет во все регионы страны и на экспорт. Полный цикл производства от добычи блоков на карьерах до изготовления изделий на собственных высокотехнологичных предприятиях позволяет «РеаЛ РК» выполнять заказы любого объема и сложности.
Среди знаковых проектов компании — мощение Нового Арбата и площади у Большого театра в Москве, Большой Морской и Малой Морской улиц в Санкт-Петербурге, изготовление эксклюзивных гранитных изделий для курортного комплекса премиум класса «Mriya Resort & SPA» в Крыму.
В 2022 году ООО «РеаЛ РК» стало собственником двух блочных карьеров цветного гранита и представило строительные и ритуальные изделиях из добываемых горных пород на международных форумах. Заслуженное признание российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров получил новый гранит месторождения Красногорское. Компания ежегодно участвует в крупнейших международных мероприятиях камнеобрабатывающей отрасли. В 2022 году ООО «РеаЛ РК» стало экспонентом и экспертным спикером крупных профильных выставок: «Yug Build», «Карелфорум», «УралЭкспоКамень», «Некрополь World Russia». Участие в юбилейной 30-й выставке «Некрополь World Russia 2022» компания приняла при финансовой поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия». Экспонент был удостоен Большой золотой медали за патриотический концепт дизайна стенда. По итогам выставки ООО «РеаЛ РК» заключило долгосрочный экспортный контракт на поставку гранитной продукции в Республику Беларусь.
«Непростой 2022-й стал для нас годом роста, — говорит директор ООО „РеаЛ РК“ Константин Пуолокайнен, — В этом году мы отметили юбилей компании расширением ресурсных и производственных возможностей. В наших активах появились два блочных гранитных карьера с высоким потенциалом.
Благодаря сотрудничеству с „Центром поддержки экспорта Республики Карелия“, мы увеличили количество экспортных сделок и по результатам регионального этапа конкурса „Экспортер года“ получили II место в номинации „Трейдер года“ и III место в номинации „Прорыв года“.
Нам интересно заниматься крупными поставками и комплексными проектами, когда наша продукция „закрывает“ все потребности заказчиков. И что еще важно: стабильное развитие компании дает нам возможность осуществлять благотворительные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений республики Карелия».
В 2022 году карельский Центр поддержки экспорта предоставил компании «РеаЛ РК» услугу по поиску иностранных покупателей в таких странах, как Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Эстония и Германия. Представители компании смогли повысить свой уровень знаний в области экспорта, участвуя в семинарах и тренингах, организованных Центром.
Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.
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