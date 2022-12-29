Истории успеха. «РеаЛ РК»

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

ООО «РеаЛ РК» — успешно развивающееся камнеобрабатывающее предприятие на Северо-Западе России. Компания с 2002 года производит ритуальную, строительную и декоративную продукцию из карельского габбро-диабаза и цветных гранитов, поставляет во все регионы страны и на экспорт. Полный цикл производства от добычи блоков на карьерах до изготовления изделий на собственных высокотехнологичных предприятиях позволяет «РеаЛ РК» выполнять заказы любого объема и сложности.

Среди знаковых проектов компании — мощение Нового Арбата и площади у Большого театра в Москве, Большой Морской и Малой Морской улиц в Санкт-Петербурге, изготовление эксклюзивных гранитных изделий для курортного комплекса премиум класса «Mriya Resort & SPA» в Крыму.

В 2022 году ООО «РеаЛ РК» стало собственником двух блочных карьеров цветного гранита и представило строительные и ритуальные изделиях из добываемых горных пород на международных форумах. Заслуженное признание российских и зарубежных архитекторов и дизайнеров получил новый гранит месторождения Красногорское. Компания ежегодно участвует в крупнейших международных мероприятиях камнеобрабатывающей отрасли. В 2022 году ООО «РеаЛ РК» стало экспонентом и экспертным спикером крупных профильных выставок: «Yug Build», «Карелфорум», «УралЭкспоКамень», «Некрополь World Russia». Участие в юбилейной 30-й выставке «Некрополь World Russia 2022» компания приняла при финансовой поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» . Экспонент был удостоен Большой золотой медали за патриотический концепт дизайна стенда. По итогам выставки ООО «РеаЛ РК» заключило долгосрочный экспортный контракт на поставку гранитной продукции в Республику Беларусь.

«Непростой 2022-й стал для нас годом роста, — говорит директор ООО „РеаЛ РК“ Константин Пуолокайнен, — В этом году мы отметили юбилей компании расширением ресурсных и производственных возможностей. В наших активах появились два блочных гранитных карьера с высоким потенциалом.

Благодаря сотрудничеству с „Центром поддержки экспорта Республики Карелия“, мы увеличили количество экспортных сделок и по результатам регионального этапа конкурса „Экспортер года“ получили II место в номинации „Трейдер года“ и III место в номинации „Прорыв года“.

Нам интересно заниматься крупными поставками и комплексными проектами, когда наша продукция „закрывает“ все потребности заказчиков. И что еще важно: стабильное развитие компании дает нам возможность осуществлять благотворительные проекты, направленные на улучшение инфраструктуры образовательных учреждений республики Карелия».

В 2022 году карельский Центр поддержки экспорта предоставил компании «РеаЛ РК» услугу по поиску иностранных покупателей в таких странах, как Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Эстония и Германия. Представители компании смогли повысить свой уровень знаний в области экспорта, участвуя в семинарах и тренингах, организованных Центром.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.