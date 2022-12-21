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Истории успеха Торгового дома «Ярмарка»
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Истории успеха Торгового дома «Ярмарка»

Новости. Общество
14:00, 22 Декабря 2022
фото: предоставлены ЦПЭ

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Центр поддержки экспорта рассказывает истории успеха карельских компаний.

Торговый дом «Ярмарка» — компания хорошо известная как российским, так зарубежным потребителям. Работает с 1995 года и является одной из ведущих компаний на рынке круп в России, специализируется на производстве высококачественных натуральных продуктов для правильного питания.

В марте 2022 года компания «Ярмарка» прошла плановую ресертификацию выпускаемой продукции на соответствие еврейскому диетарному закону «Кашрут». Сертификат дает компании ряд преимуществ. Это и подтверждение высокого качества изготавливаемой продукции и доверие к компании, ведь сертификация проводится исключительно в добровольном порядке, что говорит об уверенности в своем производстве и выпускаемой продукции. В отличии от сертификации «Халяль», требования которой могут отличаться в разных странах, стандарты «Кашрут» едины для всех. Сертификат «Кашрут», полученный в любом из аккредитованных центров, будет действителен по всему миру. Отметим, что наличие данного сертификата дает компании «Ярмарка» дополнительные преимущества по экспорту продукции.

Торговый дом «Ярмарка» — один из флагманов экспорта Республики Карелия. Компания всегда ориентировалась на лучший опыт западных производителей и сама активно развивает экспортное направление, работая с ритейлом в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Уже не первый год компания «Ярмарка» активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Республики Карелия и регулярно пользуется услугами Центра по государственной поддержке экспортной деятельности. Спектр услуг разнообразен, это и  финансирование затрат на участие в международных выставках, поиск иностранного партнера на рынке выбранной страны, размещение на международных маркетплейсах и другие.

В текущем году «Ярмарка» получила 21 услугу Центра: консультации, аналитические отчеты, участие в семинарах и вебинарах, поиск покупателя в Республике Индия, принимала участие в бизнес-миссии в  Алматы (Казахстан), в международной выставке «ПИРЭКСПО-2022» и другие.

Торговый дом «Ярмарка» также активно пользуется инструментами поддержки группы компаний АО «РЭЦ». В частности, через компанию «ЭКСАР» (государственное экспортно-кредитное агентство) только в этом году оформлено 7 страховок по экспортным контрактам — страхование финансовой ответственности покупателя, что особенно актуально в современных условиях, когда идет переориентация на новые рынки с новыми партнерами, репутация которых еще не подтверждена.

При поддержке ЦПЭ в 2022 году компания «Ярмарка» заключила 7 экспортных контрактов на сумму более 3,5 млн долларов с партнерами из Казахстана, Монголия, Азербайджан, Греция, Грузия, Германия.

В 2022 году компания Ярмарка участвовала в региональном этапе конкурса «Экспортер года», проводимым ЦПЭ, и одержала победу в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

На окружном этапе конкурса, среди компаний Северо-Западного Федерального округа «Ярмарка» была удостоена наград в 2-х номинациях: 2 место как «Лучшая женщина-экспортер» и 2 место как «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)».

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте  https://export10.ru/ и по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.

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