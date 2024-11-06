История «Калевалы» в танце: в Карелии стартовал новый необычный проект

Карельская молодежь впервые будет популяризировать культуру региона с помощью хореографического перфоманса.

В соцсетях рассказали о старте уникального культурного проекта в Карелии — «Лаборатории уличного и современного танца «Калевала». Проект представляет собой хореографический перфоманс, основная цель которого — популяризация культурного наследия региона.

Как уточняется, участники проекта, молодые люди, создают «живое искусство», где каждое движение, каждый звук и каждый элемент декораций несут глубокий смысл. Зрители смогут погрузиться в атмосферу древнего карело-финского эпоса.

Премьера пластического спектакля состоится уже в ноябре 2024 года. Подробности сообщат позже в Арт-резиденции «Берег».