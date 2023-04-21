«История одной даты»: в Нацмузее открылась выставка, посвященная Карелии

Выставка, посвященная 100-летию Карельской АССР, начала работать в Нацмузее республики

В июле 2023-го минует целый век со дня основания Автономной Карельской ССР, и в честь столетия республики в столице открылась тематическая выставка.

По случаю этого события 28 июня в республиканском Национальном музее открылась выставка «Карелия: история одной даты», сообщили в паблике организации. Со дня образования Автономной Карельской ССР 25 июля 2023 года исполнится 100 лет.

Жители смогут увидеть предметы изобразительного искусства, скульптуры, фотографии, а также документы и предметы, рассказывающие о подготовке и праздновании 25-летия Карелии из фондов Национального музея.

Новая временная выставка также познакомит посетителей с коллекцией нумизматики, костюмами артистов Сегозерского народного хора и личными предметами очевидцев истории становления и развития советской Карелии того времени.