История одной фотографии в Карелии: кто установил кораблик на шпиле адмиралтейства в Санкт-Петербурге

Кораблик-флюгер на шпиле башни построенного в 1704 году здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге считается одним из символов северной столицы России.

По одной из версий, кораблик весом 65 килограммов, на позолоту которого ушло 2 килограмма чистого сусального золота, - прототип корабля, вошедшего первым в только что построенный порт Санкт-Петербурга. Им был фрегат «Орел» - первый русский военный корабль, построенный по указу царя Алексея Михайловича в 1667-1669 годах. Именно на фрегате «Орел» впервые был поднят русский морской флаг.

Позолоченный кораблик требовалось периодически чистить и реставрировать, а затем снова устанавливать на шпиль 72-метрового здания Главного Адмиралтейства. С этой, крайне сложной, работой 21 июля 1977 года успешно справились специалисты авиапредприятия Петрозаводска: командир вертолета «МИ-8» Анатолий Бережной и бортмеханик Александр Мещеряков, а также пилоты-инспекторы из Санкт-Петербурга и Архангельска.

Александр Алексеевич признался журналисту, что он и сейчас до подробностей помнит приземление их вертолета на Дворцовой площади. Но, прежде всего, сам процесс бережной установки кораблика-флюгера, не пострадавшего во время этой уникальной операции, о которой сообщили многие питерские СМИ (на снимке: Александр Мещеряков с 8-летним внуком Мишей).

Фото вертолета, приземлившегося на Дворцовой площади, сегодня размещено на выставке в Госуниверситете Петрозаводска. Выставка посвящена 100-летию отечественной гражданской авиации. Подготовил ее 69-летний электромонтер ПетрГУ Игорь Жуков, ранее почти 30 лет проработавший в малой карельской авиации штурманом и страшим штурманом. На выставке – 80 фотографий, рассказывающих о работе карельских авиаторов не только в нашей республике и других регионах России, но и за рубежом: во Франции, Швеции, Финляндии, Либерии, других государствах.

Смотрите больше фото и читайте интересные истории об их героях в тексте Светланы Лысенко «Обнимая небо крепкими руками».