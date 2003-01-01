Реклама на сайте
Кинотетрис
«Первый на Олимпе»: драматическое кино о пепле войны и пламени спортивных побед
13 октября, 15:05 Статьи
Тема недели
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
Кинотетрис
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
Новости

Кондопога получит новое футбольное поле с подогревом уже следующим летом

15:55

В широкий прокат вышла спортивно-биографическая драма «Первый на Олимпе»

15:45

Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске

15:35

Карельские пловцы завоевали 19 медалей на окружных соревнованиях в Ленобласти

15:15

В Соцфонде напомнили, когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные

15:00

В Петрозаводске поймали вора,который дважды похищал дорогие наушники из магазина техники

14:45

Водитель отвлекся и устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

14:30

Подрядчик завершает ремонт одного из участков дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша»

14:15

В Петрозаводске от управления отстранили 14 водителей

14:00

В Петрозаводске пройдут соревнования по пилотированию дронов

13:40

Последнюю жительницу заброшенной деревни в Карелии вывезли в интернат

13:25

По факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

13:15

Праздник в центре Петрозаводска: открытие нового пешеходного бульвара и набережной в эту субботу

13:10

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

13:00

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «ПРО газ»

12:45

Железнодорожники из Карелии предстанут перед судом за кражу 393 литров бензина

12:30

Городской автобусный маршрут № 23 закрылся на зиму

12:15

Элиссан Шандалович рассказал, что для него значит благодарность Валентины Матвиенко

12:10

Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

12:00

Региональный фестиваль «Жемчужины Карелии» прошел в Петрозаводске

11:45

«Ее улыбка и доброе слово были целительными»: в Сегеже ушла из жизни медик Тамара Аненко

11:30

Кинологи из Карелии вошли в пятерку сильнейших на чемпионате МВД России

11:15

Дети со всей Карелии поборются за баскетбольный кубок

11:00

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки роботизированной фермы в Пряже

10:55

55 сельских специалистов получили бесплатные участки в Карелии с начала этого года

10:50

В Петрозаводске 46-летний пешеход попал под колеса машины

10:30

Восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году

10:15

Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

10:10

МВД предупредило о новом вирусе, который маскируется под популярные приложения

10:00

Минюст хочет надеть электронные браслеты на приговоренных к принудительным работам

09:45

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

09:30

На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

09:00

Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

08:40

Житель Кондопожского района погиб на СВО

08:20

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

08:00

В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

07:40

В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

07:20

В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

07:00

Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии

06:40

Финляндия займёт 44 млрд евро на погашение старых долгов

00:10

Краснокнижный гриб в виде коралла обнаружили в карельском лесу

23:05

Иномарка разбилась вдребезги на улице Муезерской в Петрозаводске

20:40

Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце

18:10

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 13 октября

17:00

В Петрозаводске началась подготовка к «Гиперборее-2026»

16:30

«Изнасиловал и искал добычу»: в соцсетях активно распространяются слухи о появлении маньяка в Петрозаводске

15:55

Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

14:45

Почти 140 тысяч рублей выманили мнимые сотрудники маркетплейса у жительницы Карелии

13:40

Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео

12:35

Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

11:25

Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

10:30

Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

09:30

«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

09:00

В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

08:30

Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

00:10
Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске
Сегодня 15:35 Происшествия
Поделиться

Уполномоченный по правам ребенка обратился к родителям подростков после истории с избиением двух мужчин в Петрозаводске.

фото: © Геннадий Сараев / VK

Как рассказал «Столице на Онего» Геннадий Сараев, к нему по данному инциденту не обращались. Но он видел выложенное в сети видео.

— В данном случае здесь налицо преступление, которому должны дать оценку правоохранители. Будет проведена проверка, по итогам которой буду приняты соответствующие решения. Сейчас нам доподлинно неизвестно, была ли это самозащита или действия совершались в состоянии аффекта. Поэтому я бы здесь все-таки пока не строил никаких версий, поскольку идет следствие.
С точки зрения защиты прав ребенка в очередной раз хочу обратится к родителям, поскольку сегодня у нас выявляется большое количество конфликтов, которые возникают между подростками и взрослыми с применением физической силы. То, что произошло накануне, это серьезное резонансное событие, на которое должна быть реакция и государства и общества. Но судить и наказывать может только государство! Общество должно сделать все необходимое для предотвращения таких инцидентов. И я хочу напомнить родителям о том, что они в ответе за детей, за их воспитание, за то, что они делают. И нести им придется в том числе и материальную ответственность. Пострадавшая сторона скорее всего подаст иск о возмещении морального вреда, плюс к этому ведь возможно быть возмещение и расходов медицинских, и по реабилитации, — рассказал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

Напомним, 12 октября в Петрозаводске, на проспекте Александра Невского, в результате конфликта с несовершеннолетними девочками были причинены телесные повреждения двум мужчинам. Следком Карелии возбудил уголовное дело. Добавим, что никаких комментариев в ведомстве пока не дают. 

Обсудить (0) в ленту
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение