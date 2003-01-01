Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске

Уполномоченный по правам ребенка обратился к родителям подростков после истории с избиением двух мужчин в Петрозаводске.

Как рассказал «Столице на Онего» Геннадий Сараев, к нему по данному инциденту не обращались. Но он видел выложенное в сети видео.



— В данном случае здесь налицо преступление, которому должны дать оценку правоохранители. Будет проведена проверка, по итогам которой буду приняты соответствующие решения. Сейчас нам доподлинно неизвестно, была ли это самозащита или действия совершались в состоянии аффекта. Поэтому я бы здесь все-таки пока не строил никаких версий, поскольку идет следствие.

С точки зрения защиты прав ребенка в очередной раз хочу обратится к родителям, поскольку сегодня у нас выявляется большое количество конфликтов, которые возникают между подростками и взрослыми с применением физической силы. То, что произошло накануне, это серьезное резонансное событие, на которое должна быть реакция и государства и общества. Но судить и наказывать может только государство! Общество должно сделать все необходимое для предотвращения таких инцидентов. И я хочу напомнить родителям о том, что они в ответе за детей, за их воспитание, за то, что они делают. И нести им придется в том числе и материальную ответственность. Пострадавшая сторона скорее всего подаст иск о возмещении морального вреда, плюс к этому ведь возможно быть возмещение и расходов медицинских, и по реабилитации, — рассказал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

Напомним, 12 октября в Петрозаводске, на проспекте Александра Невского, в результате конфликта с несовершеннолетними девочками были причинены телесные повреждения двум мужчинам. Следком Карелии возбудил уголовное дело. Добавим, что никаких комментариев в ведомстве пока не дают.