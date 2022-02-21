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Историю убийства из ревности покажут в Музыкальном театре Карелии

Новости. Культура
13:46, 25 Февраля 2022

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В марте Музыкальный театр Карелии представит зрителям премьеру оперы «Паяцы».

Премьера популярно оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» состоится на сцене «Большого» театра республики 18 и 19 марта. В основе сюжета — извечная и очень распространенная в оперном жанре история убийства на почве ревности, а само действие развивается как «театр в театре», что дает массу возможностей для эффектной сценической подачи этой кровавой истории. В ноябре 2021 года в рамках фестиваля «ОпераVita» этот шедевр итальянской оперы прозвучал в концертном исполнении. Сейчас труппа приступила к завершающему этапу подготовки сценической версии спектакля, рассказали в Музыкальном театре.

Режиссер постановки — Анна Осипенко, ставшая в прошлом сезоне главным режиссером карельской оперы. Музыкальный руководитель и дирижер — главный дирижер Музыкального театра Карелии Михаил Синькевич.

«Паяцы» — лучшая и наиболее популярная опера Леонкавалло. Ее музыка достигает невероятной силы в изображении человеческих страстей. Даже не зная языка, в этой итальянской опере можно понять чувства героев и смысл действия. В основе сюжета — извечная и очень распространенная в оперном жанре история убийства на почве ревности: муж зарезал жену и ее любовника. Но необычность этой ситуации в том, что все участники драмы — профессиональные актеры и убийство происходит на сцене прямо во время представления. Присутствовавшая на премьере публика (премьера «Паяцев» состоялась в Милане в 1892 году) поначалу даже не поняла, что произошло на сцене. Играя традиционную пьесу с комическим убийством, Канио, исполнитель роли Паяца, сам переживающий в это время измену жены, берет в руки нож. И пьеса внезапно приобретает совсем другое звучание. Комедия превращается в трагедию.

Действие оперы развивается как «театр в театре», что является необычайно привлекательным для постановщиков и предполагает массу возможностей для эффектной сценической подачи этой кровавой истории. Многие выдающиеся оперные режиссеры, давая жизнь спектаклю, стремились раскрыть присутствующую в «Паяцах» тему отношений между иллюзией и реальностью и условности границ между ними. В наше время опера очень популярна как на мировой, так и на российской сцене.

Режиссер Анна Осипенко ставит этот спектакль в содружестве с известными театральными художниками, неоднократными номинантами «Золотой Маски» Марией Лукка и Александром Моховым. Художник по свету — лауреат премии «Золотая Маска» Стас Свистунович. На сцене Музыкального театра их творческая команда создает современное, технически сложное пространство, позволяющее развернуть три плана действия: два на сцене и одно между сценой и зрительным залом. Традиционную, даже примитивную комедию дель арте разыгрывает гастролирующая труппа, среди ее актеров бушуют реальные страсти, на сегодняшней сцене весь этот «театр в театре» представляют наши артисты. Каждый исполнитель предстает в этом затейливо устроенном художественном мире в трех ипостасях: паяца-комедианта, реального героя со своей жизненной драмой и… современного оперного певца, который играет все эти роли. Предлагая артистам такое тройное сценическое существование, режиссер подталкивает зрителя к размышлению о природе театра. Актер и его амплуа, лик и личина, душа и маска. Где подлинная правда? На сцене, в жизни, на их стыке? И может ли исполняемая артистом роль управлять им вне сцены? Ответ на эти вопросы, по мнению режиссера, поможет найти ключ к пониманию человека и его поступков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2022-02-25 14:29:32
Интересно было бы сходить. А если бы ещё в этом спектакле был задействован Народный артист Николай Королёв, то вообще нет слов. Было дело под Новый год, суперзвезда карельского драматического театра раздал бесплатно билеты жильцам дома Куйбышева,9 (где сам проживал)на премьеру с его участием "Татуированная роза".
Долгих ему лет жизни и здоровья.
Гость
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