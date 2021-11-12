Историк: древние мастерские в Карелии производили орудия труда для половины Европы

В низовьях реки Шуи до сих пор остаются тысячи заготовок топоров, тесел и стамесок первобытного человека.

Около 5 тысяч лет назад в районе современного Петрозаводска существовали древние мастерские, которые производили орудия труда для половины Европы. Об этом рассказал в интервью «Столице на Онего» доцент кафедры Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского университета Александр Жульников.

По его словам, даже сейчас на полях в низовьях Шуи лежат десятки тысяч выброшенных заготовок рубящих орудий – топоров, тесел, стамесок.

«Их специально готовили для обмена: если бы люди делали это для себя, то максимум, что бы они сделали, в лучшем случае, взяли бы камушек и зашлифовали, а здесь орудия труда особой формы, – поведал карельский ученый. – И вот эти топоры находят в Швеции, на территории всей Прибалтики, в Поволжье, до Урала. По сути, рубящими орудиями труда из района Петрозаводска снабжалась тогда половина Европы. Это гигантские масштабы!».

Читайте полностью интервью с историком Александром Жульниковым в рубрике «Обществоведение».