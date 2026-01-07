Историк по челобитной XVII века рассказал о борьбе со взятками при мобилизации в Карелии

Прошение мелкого чиновника XVII века о прибавке к жалованию стало для карельских историков ценным свидетельством эпохи.

Историк КарНЦ РАН Александр Бочкарев проанализировал редкий архивный документ, который на примере судьбы конкретного человека отражает ключевые события середины XVII века в Карелии.

Речь о челобитной подьячего Степана Ижорина от 27 мая 1657 года. Историк обнаружил ее в материалах Научно-исторического архива Санкт-Петербургского Института истории РАН. Она ярко и подробно описывает перепетии жизни мелкого чиновника.

— Челобитная — это официальное прошение на имя государя. Чтобы попросить прибавку к жалованию, необходимо было описать свои заслуги. Поэтому встречаются челобитные большие и красочные. Но по Карелии таких крайне мало, поэтому этот документ, очень подробный, ценен вдвойне, — пояснил Александр Бочкарев.

В 1649 году, на территории Заонежских и Лопских погостов Новгородского уезда создается Олонецкий уезд. Возведена Олонецкая крепость и учрежден пост воеводы — начальника войск и одновременно главы местной администрации. На фоне укрепления соседней шведской армии в Карелии из местных крестьян формируются олонецкие полки «нового строя».

— Для середины XVII века в России характерно смешение гражданских и военных обязанностей. Подьячие отвечали за многие дела и вели делопроизводство воеводской избы — канцелярии. Некоторые, как Степан Ижорин, больше находились «в поле» — ездили в войска и работали с населением, — рассказал историк.

Предположительно Степан Ижорин был зачислен в канцелярию в 1651 году, причем в первые годы без официального жалования. Его сразу привлекли к активной работе с населением. Подьячему пришлось заниматься сыском и возвращением на прежние места жительства «сошлых» крестьян — семей, бежавших из-за голода и высоких налогов в 1640-х годах в соседние регионы. Он смог вернуть обратно 430 из 690 беглых семей. Он получил место в основном штате и годовой оклад 4 рубля. Для сравнения: солдаты получали 60 алтын (21,6 рубля) в год.

В 1654 году началась русско-польская Тринадцатилетняя война. Степану Изжорину поручают розыск дезертиров из Олонецких полков.

— Уклонение и дезертирство в олонецких полках начались с момента их формирования в 1649 году. Причин бегства было много, условно их можно разделить на три части. Первый — экономический фактор — нехватка жалования и проблемы со снабжением. Второй — социально-административный. Отчасти он был связан со взяточничеством чиновников во время мобилизации. Большие проблемы были в отношениях с командованием — иноземцами и иноверцами. Третий фактор — военный, оголенность русско-шведской границы. Когда возникла угроза наступления шведов в 1656 году, многие солдаты самовольно ушли из Великого княжества Литовского и организовали самооборону на родных землях, — пояснил ученый.

По результатам сыска, организованного Степаном Ижориным в Олонецком погосте осенью 1654 года, ему удалось задержать 96 дезертиров. При этом он занимался не только поиском беглых солдат, но и искал свидетельства злоупотребления местных чиновников при мобилизации. В итоге количество взяток сократилось.

Два года спустя Степан Ижорин оказался в эпицентре русско-шведской войны. Он служил в «штабе» у воеводы стольника Петра Михайловича Пушкина, который начал осаду Кексгольма — возвращение бывшей крепости Корела (на территории совр. Ленобласти), отошедшей к шведам в результате Смуты. Однако через месяц русские войска были вынуждены сами обороняться против подмоги противника.

— Степан Ижорин в это время выполнял штабные обязанности и находился в осадном лагере. Подьячий попал под артиллерийский обстрел и едва выбрался оттуда живым. Ему пришлось раздеться донага, переплыть реку Вуоксу с ее порогами и добраться до противоположного берега, где свои выловили и спасли его, — рассказал Александр Бочкарев.

Как только «отсиделись от приходу немецких воинских людей», Степана Ижорина выбрали в качестве гонца с письмом воеводы Пушкина о произошедшем в ставку царя Алексея Михайловича в осадный лагерь под Ригу — таково было доверие к нему со стороны командования. При этом все время подьячий испытывал острую финансовую нужду, обеспечивая себя самостоятельно провиантом и лошадьми. Жалования в 4 рубля не хватало, и его жена и дети «скитались меж дворы». Из всех подьячих воеводской избы в 1653 году у него был наименьший оклад. Размер жалованья олонецких подьячих тогда колебался от 4 до 15 рублей.

— Пример Ижорина иллюстрирует, что полковая служба, несмотря на свою престижность, не только могла оплачиваться ниже, но и не давала возможностей денежного приработка, в отличие от приказной работы, — отмечает автор научной статьи.

По итогам рассмотрения челобитной проситель добился повышения жалования до 6 рублей в год. Примерно в это же время, в 1657 году, он завершает военную службу: круг его обязанностей меняется на ведение судебных, административных и финансовых дел. Спустя пять лет Степана Ижорина повысили до подьячего «со справкой», его оклад вырос до 8 рублей, а впоследствии и до 12 рублей. В этом чине он прослужил до смерти в 1670 году.

Как рассказал Александр Бочкарев, семнадцатым веком он увлекся еще на первых курсах Петрозаводского государственного университета. В аспирантуре основной упор в исследованиях он сделал на Карелию, и выбор пал на изучение олонецких полков. При этом ученый убежден: локальную историю важно и нужно рассматривать в контексте не только истории России, но и Европы в целом.