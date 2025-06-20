Историки нашли ранее неизвестный факт о здании Музея Карельского фронта в Беломорске

В 1942 году это историческое здание поменяло свое предназначение. Об этом на своей странице рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.

Как выяснил научный сотрудник музея Евгений Мироничев, 15 мая 1942 года стало поворотным моментом в истории этого места. В этот день штаб Карельского фронта сменил своё местоположение − и двухэтажное здание, известное многим, и в котором решалась судьба Севера в наиболее тяжёлую зиму 1941–1942 годов, перестало быть командным пунктом.

Но это не конец истории. По предварительным данным, здесь был размещён Дом Красной Армии Карельского фронта − место военных собраний, семинаров и экспозиций о боях на Севере.

Фрагмент журнала боевых действий Карельского фронта за май 1942 года

Даже часть оружия, которая в 1945 году поступила в краеведческий музей Карелии и сейчас размещена в Музее Карельского фронта, пришла именно из Дома Красной Армии в Беломорске.

Пять лет назад в этом здании открыли Музей Карельского фронта, который продолжает дело Дома Красной Армии − и остаётся местом встреч, лекций, живой истории.