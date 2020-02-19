Историки обсуждают, что изобразить на барельефах комплекса города воинской славы в Петрозаводске

Барельефы должны отразить героическое прошлое карельской столицы.

На барельефах мемориального комплекса города воинской славы в Петрозаводске необходимо изобразить то элементарное, из чего обывателю станет понятно, за что карельской столице дали этот статус. Такое мнение высказал директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг на очередном заседании рабочей группы по подготовке проекта комплекса, которое состоялось в городской администрации.

На мемориальном комплексе предполагается установить восемь барельефов, но Михаил Гольденберг предложил отобразить в них всего четыре памятных даты, связанных с историей Петрозаводска, как города воинской славы. Во-первых, это – 1703 год, когда в устье реки Лососинки был основан Петровский завод, выпускавший пушки, стрелковое и холодное оружие для нужд российской армии, которая вела тогда войну со шведами. Во-вторых, это – 1774 год, когда новый пушечный завод, построенный выше по течению Лососинки, получил от императрицы Екатерины II название Александровский. В-третьих, это – 1941 год, когда на подступах к Петрозаводску шли бои с финской армией, и, наконец, 1944 год, когда в город снова вошли советские войска.

Читайте подробнее в статье "Историки разошлись в памятных датах".