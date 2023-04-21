Историки рассказали, что объединяет памятник Петру I в Петрозаводске с люстрами Исаакиевского собора

Памятник Петру I в столице Карелии имеет общего «родителя» с гигантскими люстрами для Исаакиевского собора в Петербурге.

Среди создателей монумента Петру Великому, отметившего недавно 250-летний юбилей, значится Адольф Моранд. Памятник, ставший визитной карточкой Петрозаводска, изготавливался в его мастерской в Санкт-Петербурге и им же отливался из бронзы на Сестрорецком заводе, пишет «Фактор News».

Француз Адольф Моранд приехал в Россию в 50-х годах XIX века. Прославивший свое имя благодаря высокохудожественным изделиям, он был удостоен титула Поставщика бронзы для Императорского двора. Наиболее известными работами Моранда стали гигантские люстры для Исаакиевского собора в Петербурге, двери для храма Христа Спасителя в Москве, бронзовые памятники многим великим людям, в том числе и в Петрозаводске.

Подробнее о «родителях» памятника Петру I знает «Фактор News».