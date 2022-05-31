Историко-культурный центр открылся в горном парке в Карелии

На территории парка «Рускеала» открылся историко-культурный центр, где туристы могут самостоятельно познакомиться с историей рускеальского мраморного месторождения.

Как пишут в официальном паблике горного парка «Рускеала», экспозиция историко-культурного центра состоит из несколько тематических блоков. Каждый из них дополнен мультимедиа-экранами, на которых демонстрируются тематические слайд-фильмы. В витринах представлены образцы различных видов мрамора, а также эксклюзивная коллекция артефактов, связанных с профессиональной деятельностью и бытом горных мастеров и рабочих в XIX-XX веках.

Особый интерес представляют объёмная карта-схема уникального спелеомаршрута «Подземная Рускеала», а также большая геологическая карта Северного Приладожья.

Одну из стен Центра украшает оригинальная художественная композиция, посвящённая истории горного дела.

Историко-культурный центр является проектом горного парка «Рускеала», осуществлённым при поддержке Карельского научного центр Российской академии наук, Русского географического общества и ООО «Музейные технологии».