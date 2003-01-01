Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

Природоохранная прокуратура проверяет блогера, содержащего дома 2,5-месячного львенка..

Ведомство проводит проверку. Предварительно установлено, что блогер отдал волонтерам юную львицу в критическом состоянии в ночь на 25 декабря. До этого мужчина публиковал видео со львенком в соцсетях.

— При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания, — сообщает Прокуратура.

Содержать львов в домашних условиях в России запрещено. Ведомство изучит, был ли львенок куплен законно и как содержался, а также оценит действия блогера по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.

Напомним, ранее львенка принесли в груминг-салон подстричь ногти. Видео попало в сеть и привлекло внимание Росприроднадзора.