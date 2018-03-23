Истребители Су-35 успешно приземлились на условно поврежденный аэродром в Карелии

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27 авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующегося в Карелии, выполнили учебно-тренировочные полеты.

"Во время занятий летчики выполнили задачи боевой готовности, произвели пилотирование по заданному маршруту, потренировались в уходе от средств поражения условного противника, взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определённом участке полосы", - сообщает пресс-служба ЗВО.

Кроме того, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

"Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями авиации ЗВО было выполнено более 20 самолетовылетов", - заключили в ведомстве.