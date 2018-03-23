Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:55, 23 Марта 2018

Истребители Су-35 успешно приземлились на условно поврежденный аэродром в Карелии

По теме

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день
23.03.18 14:24
На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс
23.03.18 14:00
Все новости
Загрузка...

Экипажи новейших истребителей Су-35 и Су-27 авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующегося в Карелии, выполнили учебно-тренировочные полеты.

"Во время занятий летчики выполнили задачи боевой готовности, произвели пилотирование по заданному маршруту, потренировались в уходе от средств поражения условного противника, взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определённом участке полосы", - сообщает пресс-служба ЗВО.

Кроме того, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

"Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями авиации ЗВО было выполнено более 20 самолетовылетов", - заключили в ведомстве.

По теме

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день
23.03.18 14:24
На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс
23.03.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 70
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 9
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»