Истцы не смогли отсудить у Минфина Карелии ни одного рубля

В 2017 году все предъявленные судебные требования к министерству финансов республики были отклонены, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии".

К бюджету Карелии в течение минувшего года было заявлено исковых требований на сумму 185 млн рублей, сообщают в Минфине. В прошлом году все предъявленные требования к министерству были отклонены.

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