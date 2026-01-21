Итальянские ученые подтвердили водоочистительные свойства карельского шунгита

Итальянские ученые сравнили шунгитовые породы из Карелии и Казахстана и отметили более высокую эффективность первых для применения в технологии очистки воды.
Ученые из Италии подтвердили высокий потенциал природного шунгита из Зажогинского месторождения (Медвежьегорский район) для удаления возможных токсичных элементов из загрязненной воды. Результаты исследования опубликованы в международном журнале International Journal of Environmental Science and Technology.
В своем исследовании европейские ученые активно ссылаются на работы заведующего лабораторией геологии и технологии шунгитов Института геологии КарНЦ РАН Владимира Ковалевского. Именно он предоставил коллегам образцы камня.
Работы по исследованию полезных свойств шунгита, в том числе для фильтрации воды, проводятся в лаборатории с 1970-х годов и продолжаются сегодня. Роль шунгита как физического и химического фильтра воды обеспечивается высокой пористостью его структуры, большой площадью эффективной поверхности и наличием на ней кислородсодержащих органических соединений, которые повышают его поглощающую способность, говорит ученый.
В рамках эксперимента итальянские ученые сравнили шунгит, добытый на Зажогинском месторождении, и шунгитовые породы из Бакырчикского месторождения в Казахстане. Карельский образец оказался эффективнее в водоочистке, чем полученный из месторождения в Казахстане.
— Если взять породу Зажогинского выхода, она более однородная, с нее вымывается меньше вредных соединений, соответственно, она более подходит для водоочистки. Шунгит из Максовской залежи в этом плане гораздо хуже себя ведет, выделяя мышьяк и кадмий. С другой стороны, та же максовская порода более эффективна в композиционных материалах. Необходимо точно знать, какую шунгитовую породу мы берем и что мы хотим от нее получить, — подчеркнул доктор геолого-минералогических наук Владимир Ковалевский.
В России шунгит уже используется в системах для очистки воды. В последние годы КарНЦ РАН реализовывал проекты с зарубежными партнерами по разработке и совершенствованию подобных технологий. В 2024 году КарНЦ РАН зарегистрировал патент на способ микробиовыщелачивания сульфидов из шунгитовой породы. Его авторы — сотрудники лаборатории Владимир Ковалевский, Ирина Кочнева и Виктория Рожкова — отмечают, что использование бактерий для выщелачивания сульфидов и алюмосиликатов, содержащих опасные химические элементы, из шунгитовых пород представляет особый интерес с экологической и технологической точки зрения.
Сейчас ученые Института геологии КарНЦ РАН сосредоточены на выявлении разнообразия типов шунгитовых пород, определения для каждого из них наиболее эффективного направления практического использования и способах модификации. Добавим, что карельские месторождения не имеют аналогов в мире по объемам и составу шунгитовой породы.