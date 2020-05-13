Итальянский дизайнер разбогатела на продаже трикини (ФОТО)

Итальянский дизайнер и предпринимательница выставила на продажу наборы из медицинских масок и купальников во время пандемии коронавируса и разбогатела.

По словам владелицы магазина бикини, ее бизнес пострадал из-за введенных итальянским правительством ограничений на передвижение. Она рассказала, что начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом, чтобы поднять настроения себе и членам семьи, пишет Lady со ссылкой на Daily Mail.

Женщина разместила в социальных сетях снимки дочери в новых вещах, фотографии стали вирусными и спрос на продукцию бренда вырос. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название "трикини".

Дизайнер считает, что ее клиенты стали заказывать разноцветные комплекты из-за стремления к позитиву.