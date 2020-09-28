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Итальянцы приехали готовить к запуску технопарк в Петрозаводске

Новости. Экономика
08:20, 29 Сентября 2020
фото: Россия 24. Карелия"
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Технопарк в сфере камнеобработки "Южная промзона" ждет первых резидентов в октябре, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, экспертный совет определил четырех первых резидентов технопарка "Южная промзона" в Петрозаводске.

"Это четыре карельские компании. Сейчас технопарк работает в тестовом режиме. Монтаж большей части суперсовременных станков завершен. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, нам удалось обеспечить приезд в Петрозаводск специалистов из Италии, которые завершают пусконаладку станков для пиления гранита и мрамора", - рассказал Парфенчиков.

Глава региона напомнил, что в Петрозаводске открывается первый в России технопарк в сфере камнеобработки. Его резиденты – представители малого бизнеса - смогут работать на дорогостоящем оборудовании и производить конкурентноспособную продукцию высокого качества. Кроме того, в их распоряжении будет вся инфраструктура технопарка, включая административно-хозяйственный корпус с душевыми и столовой для сотрудников.

На льготных условиях они смогут здесь же арендовать складские помещения. Управляющая компания окажет необходимую поддержку, в том числе в сбыте готовой продукции.

По словам Парфенчикова, на первом этапе запуск технопарка позволит создать 80 высокооплачиваемых рабочих мест.

"Планируем, что уже в октябре первые резиденты приступят к работе на новой площадке".

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