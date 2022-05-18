ИТАР опустел: за сутки в Карелии зарегистрирована одна смерть от коронавируса

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрирован 135061 инфицированный коронавирусной инфекции и 1506 ковидных больных скончались, сообщили в Минздраве республики.

На 19 мая в Карелии зарегистрирован 135061 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17763 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлен 51 инфицированный (8 — дети), из них непривитых — 36 (70,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 237 пациентов, в состоянии средней тяжести — 204 человека, в тяжёлом — 33 (из них непривитых — 33).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных. Сутками ранее в ИТАРе находился один коронавирусный больной.

Выздоровели с начала пандемии 132509 человек, за последние сутки — 63.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1506 человек.