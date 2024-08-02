«Итог: отколотый кусок основания»: житель Петрозаводска пожаловался на скейтеров на мемориале

Петрозаводчанин сообщил о повреждениях на комплексе Карельского фронта.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» горожанин рассказал о повреждениях на военно-мемориальном комплексе Карельского фронта. По его мнению, к этом могут быть причастны катающиеся там скейтеры.

«Военно-мемориальный комплекс Карельского фронта. Неоднократно наблюдал катающихся на скейтбордах по основанию памятника подростков, на вежливые замечания не реагируют. Итог: отколотый кусок основания, царапины по всему периметру комплекса. Такая же проблема и у стелы города воинской славы», — написал петрозаводчанин.