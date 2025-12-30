Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

В последний день уходящего года «Столица на Онего» решила подвести итоги деятельности жителей Питкяранты по спасению местной достопримечательности — мозаичного панно.

«Столица на Онего» на протяжении 9 месяцев освещала деятельность активистов из Питкяранты, которые спасают советское мозаичное панно. Напомним, его уникальность в тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Две Натальи — Кузьмина и Анищенко — фотограф и архитектор-реставратор — почти год занимаются спасением мозаики. Об этом проекте без преувеличения теперь знают и за пределами Карелии. «Столица на Онего» попросила девушек подвести итоги их работы в преддверии Нового года. И список реализованных дел получился внушительный.

— Все началось с решения создать группу в ВКонтакте для того, чтобы подсветить проблему сохранения мозаичного полотна «Калевала» в Питкяранте. И за 9 месяцев все это вылилось в огромное, потрясающее общественное движение.

Мы провели атрибуцию и установили автора мозаики. Отправили десятки запросов в административный аппарат и получили везде отказы в восстановлении и сохранении мозаики и решили действовать сами.

Привезли в Питкяранту трех очень значимых реставраторов для оценки состояния мозаики, в том числе профессоров Академии им. А. Л. Штирлица, которые подготовили для нас очень нужный документ о верном способе реставрации.

Сделали выставку, посвященную мозаикам двух городов — Питкяранты и Сортавала и экспонировали ее в этих городах. Провели мастер-класс по мозаике для детишек Питкяранты и создали прекрасную мозаику «Пава», которую впоследствии оформили в багет и подарили местной детской художественной школе.

Приняли участие в забеге ZavodFest, где вместе с участниками создали инсталляцию, на которой были изображены герои панно Калевала. О нас написали десятки газет, журналов, интернет порталов и про нас даже Артемий Лебедев узнал и высказал свое мнение в значимом выпуске на 9 мая.

С известным фондом «Внимание» был проведен первый этап реставрации мозаики — фотограмметрия, 3Д сканирование мозаичного полотна. Фонд взял на себя сбор средств на эту работу, который был закрыт в течении 2 дней.

Большой шаг был сделан в июле 2025 года — создано АНО (автономная некоммерческая организация) «Сохраним «Калевалу» при мощной поддержке Петрозаводской юридической компании KOMAR & PARTNERS, которые впоследствии взяли на себя решение всех юридических вопросов абсолютно безвозмездно.

Записали и выпустили на Яндекс. Музыка серию подкастов «Сохраним Калевалу!» с мощной поддержкой медиа-проекта «Мох» и стали выбором редакции такого сильного музыкального портала.

За 2 месяца закрыли полностью сбор в размере 272 тысяч рублей на инструментальное обследование конструкций дома культуры, на котором расположена мозаика и все это было сделано с поддержкой жителей Питкяранты.

Провели замечательный конкурс на самое креативное видео на тему «Калевала» среди детей и подростков Питкяранты

Собрали внушительную команду из архитекторов, юристов, пиарщиков, бухгалтеров и веб-разработчиков. За все время наша группа в ВКонтакте охватила более полумиллиона людей по всей России.

Запустили первую серьезную коллаборацию с бизнесом — форелевое хозяйство «Приладожье» выпустило лимитированную серию стаканчиков для своих кафе по всей Карелии с героями мозаики «Калевала» и с продажи направляет средства на реставрацию панно. Это первый и очень успешный опыт во фандрайзинге, который мы хотим развивать в 2026 году с бизнесом.

Обнаружили в подвале ДК большой объем смальты, которая хранилась все 50 лет и провели волонтерскую встречу, где разобрали 677 кг смальты по цветам, составили спецификацию и это позволит в будущем сэкономить средства на закупку смальты.

Сделали свой собственный сайт www.panokalevala.ru и создан он был силами веб-разработчика, жителя Питкрянты абсолютно безвозмездно.

Подали заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

В Санкт-Петербурге был проведен концерт в поддержку нашего проекта, в котором приняли участие более десяти групп из разных городов.

Запустили выпуск серии сувенирной продукции — латунных фигурок главного героя эпоса «Калевала» Вяйменеймена и к этому процессу были подключен Пенсионный фонд — дамы «серебряннного» возраста сделали вышивку на упаковке — холщовых мешочках.

И в преддверии Нового года форелевое хозяйство «Счастливый хвост» продало 500 кг форели в Питкяранте по сниженной цене, что позволило закрыть еще один этап по реставрации панно — мониторинг трещин в стене, на которой расположена мозаика. Необходимо убедиться, что трещина стабильна, она не раскрывается. Без этого мониторинга остальные шаги будут бессмысленны. После будет принято решение как поступить с этой трещиной - нужно ли будет ее стягивать специальными металлом или нужно будет мощное усиление.



— Вот так грандиозно мы закончили 2025 год! Вряд ли кто-то может с нами потягаться в успехах! И все это произошло только благодаря мощной поддержке жителей города Питкяранта, которые по-настоящему хотят сохранить визитную карточку города, — говорят активисты.

Ранее глава Карелии сообщил, что правительство поддержит проект.

Добавим, что параллельно две Натальи спасают барельеф в поселке Рауталахти — демонтировали его с разрушающегося Дома культуры, перевезли в реставрационную мастерскую в Петербурге, нашли мецената. Барельеф уже восстановлен на 75%.