Итоги года: Как санкции потрепали экономику Карелии

Уходящий год потрепал экономику республики, но она выстояла.

Начало года выглядело оптимистично. После спада, вызванного коронавирусными ограничениями, экономика снова начала расти и даже почти вернулась к допандемийным показателям. А потом наступило 24 февраля. Произошел взрывной рост цен. За один месяц они подскочили сразу почти на 20% — больше, чем за весь 2021 год. Главную роль в этом сыграл ажиотажный спрос на определеннее группы товаров. Например, сахар подорожал весной более чем в 1,5 раза. Взлетели цены на импортные товары, а курс рубля покатился вниз. Экстренные меры, принятые федеральными и региональными властями, позволили не допустить обвала. Паника поутихла, рубль стабилизировался, цены медленно, но достаточно уверенно поползли вниз. К декабрю инфляция замедлилась почти до 10%.

Главной проблемой стала адаптация экономики к работе в условиях западных санкций. Экспорт в Европу, от которого во многом зависела экономика Карелии, оказался закрыт. Бизнесу, чтобы выжить, пришлось «подпрыгивать и переобуваться в воздухе».

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