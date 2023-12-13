Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась сегодня, 14 декабря.

Предыдущая встреча главы государства с журналистами и жителями России прошла летом 2021 года. С тех пор Россия столкнулась с серьезными вызовами. Они касаются и экономического положения, и изменения структуры внешней торговли, и экономических санкций со стороны западных государств.

Россия укрепляет суверенитет

С первых минут общения президент четко расставил приоритеты: существование России без суверенитета невозможно. Так он ответил на вопрос о том, какие задачи внутри страны и за рубежом являются главными для него. Речь идет об укреплении внешнего суверенитета: обороноспособности, безопасности по внешнему контуру.

Начало выступления было посвящено экономическому положению страны: «Самый главный показатель – это рост экономики, рост внутреннего продукта. К концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, - отметил российский лидер. Рост производства составил от 3,6% до 7,5% в разных отраслях промышленности».

Экономическое и социальное развитие страны продолжается

Центробанк и российское правительство принимают необходимые меры для сдерживания инфляции. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ РФ, уровень инфляции на текущий год составляет 7-7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижение инфляции до 4,0-4,5%.

Путин заявил о том, что безработица в России снизилась до 2,9%. По словам российского лидера, такого никогда не было в истории нашей страны.

«Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень интегрированный показатель состояния экономики», - заметил Путин.

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года, согласно прогнозам, должна составить 74 года. По словам российского лидера, это показатель того, как в целом отражаются усилия государства в сфере социальной политики и экономики. Путин подчеркнул, что рост продолжительности жизни — это то, к чему власти всегда стремятся и активно обсуждают.

Реальная зарплата в России растет.

«Реальная зарплата вырастет на около 8 процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная, и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5 процентов будет», – заявил глава государства.

По данным Росстата, реальный размер средней зарплаты в России за январь-сентябрь 2023-го вырос на 7,4 процента в годовом сравнении.

Повышение МРОТ и отмена комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров

Несмотря на сложные экономические условия, правительство страны полностью выполняет все взятые на себя социальные обязательства. С 1 января будущего года в стране на 18% повышается минимальный размер оплаты труда. Такой резкий взлет совершается нечасто.

Кроме того, Владимир Путин объявил, что принято решение об отмены банковских комиссий за оплату ЖКХ для пенсионеров.

Цели СВО будут достигнуты

Относительно специальной военной операции президент рассказал, что задача денацификации Украины по-прежнему актуальна. По словам Путина, если Украина не захочет договариваться по демилитаризации страны, то российская сторона применит другие меры. Кроме того, глава государства рассказал о потерях в ходе украинского «контрнаступления». По словам Путина, с его начала Россия ликвидировала 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ.

Второй волны мобилизации не будет

Президент поблагодарил мобилизованных, которые отлично сражаются в зоне специальной военной операции, из них уже 14 человек получили звания Героев России. Путин рассказал, кто участвует в операции и подчеркнул, что второй волны мобилизации в стране не планируется.

«Вместе с добровольцами, просто это условное деление, - контракт подписывают на два, на три года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, просто у них (контракт) на год, на более короткий срок. Но все вместе будет до полмиллиона человека до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», - сказал российский лидер.

Залог успеха – в вере в великий народ!

В финале «итогов года» корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил президента о том какой напутствие он бы дал Владимиру Путину образца 2000 года, учитывая нынешний многолетний опыт.

«Я бы предостерег себя от избыточной доверчивости в отношении наших так называемых «партнеров», — ответил президент, — и дал бы себе совет: надо верить в великий русский народ. В этой вере – залог успеха в возрождении и развитие России».

«Итоги года с Владимиров Путиным» комментирует кандидат философских наук, доцент кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ Александр Ильин:

На меня произвела большое впечатление общая тональность выступления Президента. Разговор был очень взвешенным, очень серьезным, без попыток понравиться аудитории. Владимир Путин объективно оценил экономическое положение страны. России удалось создать устойчивую экономическую систему, которая способна противостоять санкциям недружественных государств. В результате страна демонстрирует устойчивый рост.

Хотелось бы отметить инициативы Президента, которые актуальны для жителей Карелии. Это развитие Арктики, которое глава государства назвал «неоспоримым приоритетом». По его словам, с Арктическим регионом Россия во многом связывает укрепление своего энергетического потенциала, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Президент объявил о продолжении работы по газификации российских населенных пунктов будет продолжаться. В Карелии работает программа по газификации до 2025 года, в которой заложены работы на 33 объектах.

Очень важна для нашей республике заявленная Владимиром Путиным поддержка первичного звена в здравоохранении. Это не только ФАПы, перинатальный центр в Петрозаводске и специалисты, которые будут работать в новых корпусах БСМП. Поддержка участковых врачей требуется почти во всех медицинских учреждениях Карелии.

В последнее время в республику возвращаются бойцы СВО. Среди них есть и служащие ЧВК, которые не могут получить статус участника боевых действий. Важно, что этот вопрос теперь будет решен. Владимир Путин пообещал не оставить без внимания и добровольцев – участников боевых действий. Для меня это личный вопрос. Среди добровольцев есть студенты нашего университета. С одним их них, получившим ранение, мы недавно встретились. В ближайшее время я постараюсь организовать его встречу со студентами университета.