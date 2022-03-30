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30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ, ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ И МЭР В ОТПУСКЕ

Новости. Общество
21:00, 08 Апреля 2022

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РАБОТУ ЛЮБАРСКОГО ОЦЕНИЛИ, ЕЩЕ ТРОЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПРОВЕЛИ НОЧЬ У ШКОЛ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ПОХОРОНИЛИ В ЦИНКОВОМ ГРОБУ (ФОТО)
Боец из Сегежи Василий Дзекунов, убитый в ходе российской спецоперации на Украине, был похоронен в цинковом гробу.


фото: © Марина Гусева / ВК

ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ЖЕНА ПОХОРОНИТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Погибший на Украине гвардии старший матрос Егор Терзи по решению жены будет похоронен в Балтийске. Похороны — 8 апреля.


фото: © «Столица на Онего»

ПЕРЕВОЗЧИКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОБЪЯВИЛИ О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ЕЩЕ НА ЧЕТЫРЕХ МАРШРУТАХ
Речь идет об автобусах № 3, № 9, № 25 и № 26, сообщили в администрации Петрозаводска.


фото: © Инна Золажкова / bzns.media

КОЛЫХМАТОВА ЗАНЯЛА КРЕСЛО ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА НА ДВЕ НЕДЕЛИ
Мэр столицы Карелии Владимир Любарский находится в отпуске до середины апреля.


фото: © Администрация Петрозаводска

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ОБВИНЯЕМЫЙ В 16 ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКС-СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДКОМА КАРЕЛИИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
В Петрозаводский городской суд поступило резонансное уголовное дело бывшего следователя карельского Следкома Ильи М., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.


фото: Ирина Меркова/ «Столица на Онего»

ЮРИЯ ДМИТРИЕВА ОТПРАВИЛИ ИЗ КАРЕЛИИ В МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ
Осужденный исследователь сталинских репрессий пробыл в колонии в поселке Надвоицы всего неделю.


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

ГОСОБВИНЕНИЕ ПОПРОСИЛО 12 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО НАСМЕРТЬ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Петрозаводском городском суде завершается рассмотрение уголовного дела Артема Гашкова, который в сентябре 2020 года совершил ДТП, где погибли две женщины.


фото: © коллаж фото: МВД Карелии

ДВОЕ РАБОТНИКОВ САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЙДУТ ПОД СУД ЗА ТО, ЧТО ОБМАНУЛИ 14 ПОКУПАТЕЛЕЙ
Сотрудников салона сотовой связи будут судить за мошенничество, сообщили в прокуратуре Карелии.


фото: © Владислав Шатило / РБК

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ПРОХОЖИЙ РУХНУЛ НА ТРОТУАР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ДВЕ «СКОРЫЕ» НЕ СМОГЛИ ЕГО СПАСТИ (ВИДЕО)
Человеку стало плохо на улице в Петрозаводске, он упал прямо на тротуар.


фото: © «Столица на Онего»

ВАЛЯЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНАЯ ЖЕНЩИНА ПОДНЯЛА ВСЕ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ (ВИДЕО)
Помощь полиции и скорой понадобилась ранним утром странному пешеходу, падающему на перекрестке в центре столицы Карелии.


фото: © кадры из видео

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЭКСКРЕМЕНТЫ РАБОТНИЦ ЛАРЬКА, ВЫЛИТЫЕ НА ГАЗОН (ФОТО)
Работницы одного из уличных павильонов в центре Петрозаводска выливают продукты своей жизнедеятельности на газон, утверждают очевидцы.

Работница ларька в Петрозаводске опровергла обвинение о сливании экскрементов на улицу.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАРЕЛИИ КУПИЛ СЕБЕ ЗАМОК
Известный предприниматель Карелии, депутат республиканского парламента Виталий Красулин купил отель «Онежский замок».


фото: © NickyWizard / drive2.ru

САНКЦИИ

ОФИСНУЮ БУМАГУ, ИСЧЕЗНУВШУЮ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, ЗАМЕНЯТ ПРОДУКЦИЕЙ, ВЫПУЩЕННОЙ В КАРЕЛИИ
Дефицит офисной бумаги, возникший из-за прекращения поставок импортного сырья, будет ликвидирован благодаря запуску производства аналогичной продукции в Карелии.


фото: © АО «Кондопожский ЦБК».

ЦЕНЫ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД
Сахар-песок в Карелии подорожал четвертый раз за месяц, и к началу апреля цены достигли максимума за все время наблюдений.


фото: © Александр Рюмин / ТАСС

ПОЛИЦИЯ И НАЛОГОВИКИ НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ «ВАЛЮТЧИКОВ» В СОЦСЕТЯХ
В налоговой службе рассматривают куплю-продажу валюты «с рук» как административное правонарушение.


фото: © s.yimg.com

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЛАНЫ МАГАЗИНОВ В КАРЕЛИИ ПОДНЯТЬ ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ
Увеличить торговую наценку во втором квартале 2022 года планируют 10% организаций розничной торговли в Карелии.


фото: © Александр Рюмин/ТАСС

УВОЛЕННЫЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР МЮНХЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ПРИЕДЕТ В ПЕТРОЗАВОДСК
Московский Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев, пройдет в Музыкальном театре Карелии.


фото: © Музыкальный театр Карелии

НА РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЕ В КАРЕЛИИ ОТМЕЧЕН РЕЗКИЙ РОСТ ТРАФИКА
В основном границу пересекают российские граждане.


фото: © «Столица на Онего»

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