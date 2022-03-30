ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ, ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ И МЭР В ОТПУСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ПОХОРОНИЛИ В ЦИНКОВОМ ГРОБУ (ФОТО)

Боец из Сегежи Василий Дзекунов, убитый в ходе российской спецоперации на Украине, был похоронен в цинковом гробу.



фото: © Марина Гусева / ВК

ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ ЖЕНА ПОХОРОНИТ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Погибший на Украине гвардии старший матрос Егор Терзи по решению жены будет похоронен в Балтийске. Похороны — 8 апреля.



фото: © «Столица на Онего»

ПЕРЕВОЗЧИКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОБЪЯВИЛИ О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ЕЩЕ НА ЧЕТЫРЕХ МАРШРУТАХ

Речь идет об автобусах № 3, № 9, № 25 и № 26, сообщили в администрации Петрозаводска.



фото: © Инна Золажкова / bzns.media

КОЛЫХМАТОВА ЗАНЯЛА КРЕСЛО ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский находится в отпуске до середины апреля.



фото: © Администрация Петрозаводска

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ОБВИНЯЕМЫЙ В 16 ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКС-СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДКОМА КАРЕЛИИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Петрозаводский городской суд поступило резонансное уголовное дело бывшего следователя карельского Следкома Ильи М., обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, краже денег и растрате.



фото: Ирина Меркова/ «Столица на Онего»

ЮРИЯ ДМИТРИЕВА ОТПРАВИЛИ ИЗ КАРЕЛИИ В МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ

Осужденный исследователь сталинских репрессий пробыл в колонии в поселке Надвоицы всего неделю.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

ГОСОБВИНЕНИЕ ПОПРОСИЛО 12 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО НАСМЕРТЬ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В Петрозаводском городском суде завершается рассмотрение уголовного дела Артема Гашкова, который в сентябре 2020 года совершил ДТП, где погибли две женщины.



фото: © коллаж фото: МВД Карелии

ДВОЕ РАБОТНИКОВ САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЙДУТ ПОД СУД ЗА ТО, ЧТО ОБМАНУЛИ 14 ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сотрудников салона сотовой связи будут судить за мошенничество, сообщили в прокуратуре Карелии.



фото: © Владислав Шатило / РБК

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ПРОХОЖИЙ РУХНУЛ НА ТРОТУАР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И ДВЕ «СКОРЫЕ» НЕ СМОГЛИ ЕГО СПАСТИ (ВИДЕО)

Человеку стало плохо на улице в Петрозаводске, он упал прямо на тротуар.



фото: © «Столица на Онего»

ВАЛЯЮЩАЯСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕАДЕКВАТНАЯ ЖЕНЩИНА ПОДНЯЛА ВСЕ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ (ВИДЕО)

Помощь полиции и скорой понадобилась ранним утром странному пешеходу, падающему на перекрестке в центре столицы Карелии.



фото: © кадры из видео

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЭКСКРЕМЕНТЫ РАБОТНИЦ ЛАРЬКА, ВЫЛИТЫЕ НА ГАЗОН (ФОТО)

Работницы одного из уличных павильонов в центре Петрозаводска выливают продукты своей жизнедеятельности на газон, утверждают очевидцы.

Работница ларька в Петрозаводске опровергла обвинение о сливании экскрементов на улицу.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАРЕЛИИ КУПИЛ СЕБЕ ЗАМОК

Известный предприниматель Карелии, депутат республиканского парламента Виталий Красулин купил отель «Онежский замок».



фото: © NickyWizard / drive2.ru

САНКЦИИ

ОФИСНУЮ БУМАГУ, ИСЧЕЗНУВШУЮ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, ЗАМЕНЯТ ПРОДУКЦИЕЙ, ВЫПУЩЕННОЙ В КАРЕЛИИ

Дефицит офисной бумаги, возникший из-за прекращения поставок импортного сырья, будет ликвидирован благодаря запуску производства аналогичной продукции в Карелии.



фото: © АО «Кондопожский ЦБК».

ЦЕНЫ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСТАВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД

Сахар-песок в Карелии подорожал четвертый раз за месяц, и к началу апреля цены достигли максимума за все время наблюдений.



фото: © Александр Рюмин / ТАСС

ПОЛИЦИЯ И НАЛОГОВИКИ НАЧНУТ ВЫЯВЛЯТЬ «ВАЛЮТЧИКОВ» В СОЦСЕТЯХ

В налоговой службе рассматривают куплю-продажу валюты «с рук» как административное правонарушение.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЛАНЫ МАГАЗИНОВ В КАРЕЛИИ ПОДНЯТЬ ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ

Увеличить торговую наценку во втором квартале 2022 года планируют 10% организаций розничной торговли в Карелии.



фото: © Александр Рюмин/ТАСС

УВОЛЕННЫЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР МЮНХЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ПРИЕДЕТ В ПЕТРОЗАВОДСК

Московский Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев, пройдет в Музыкальном театре Карелии.



фото: © Музыкальный театр Карелии

НА РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЕ В КАРЕЛИИ ОТМЕЧЕН РЕЗКИЙ РОСТ ТРАФИКА

В основном границу пересекают российские граждане.



фото: © «Столица на Онего»