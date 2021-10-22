Итоги общественных слушаний по Генплану Петрозаводска вызвали дискуссию из-за голосования доверенностями

Опубликованные на сайте мэрии Петрозаводска протоколы публичных слушаний по изменению Генплана города показали, что по некоторым вопросам голосовали более двух тысяч человек, хотя в зал в течение четырех дней не пропускали более 50-ти.

Регламент проведения публичных слушаний в Петрозаводске в ближайшее время может быть изменен в связи с ситуацией, которая возникла при голосовании по внесению изменений в Генплан. По некоторым вопросам, связанным с жилой застройкой города, участники слушаний, находящиеся в зале администрации, голосовали за отсутствующих по представленным доверенностям. Между тем, никто не проверял, являются ли доверенности настоящими. И хотя прокуратура признает процедуру законной, ее эффективность вызывает большие сомнения.

Если раньше в вопросах изменения Генплана доверяли специальной комиссии, в состав которой входят представители экспертного архитектурного сообщества, то теперь получается, что судьбу застройки города в какой-то степени определяют люди, которые даже не участвуют в общественных слушаниях физически. Существуют ли они на самом деле?

Понятно, что итоги публичных слушаний носят рекомендательный характер, однако городские власти так или иначе становятся заложниками возникшей ситуации. Дело в том, что ранее в Петрозаводске голосование по доверенностям на публичных слушаниях никогда не приобретало таких масштабов.

Руководитель архитектурно-планировочного отдела администрации Петрозаводска Ирина Назарова отметила, что форма волеизъявления по доверенности предусмотрена Гражданским кодексом.

«Мы не имеем права не принимать доверенности к учету. Гражданский кодекс говорит о том, что любой человек может дать доверенность другому человеку».

Получается, что по действующим правилам один человек с коробкой доверенностей может спокойно решить судьбу какого-нибудь микрорайона, превратить парк в жилье или отменить проект по строительству социального объекта.

Как сообщалось ранее, участники публичный слушаний одобрили предлагаемые изменения в Генплане. Решения, принятые на слушаниях, будут обсуждаться комиссией по подготовке изменений в Генплане. После этого документ будет направлен разработчику для внесения корректировок, а затем на согласование в федеральные и региональные органы власти. Окончательно изменения будут утверждены после того, как соответствующее решение примет горсовет Петрозаводска. Ожидается, что это произойдет в конце первого квартала 2022 года.